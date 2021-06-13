城巴、龍巴及新巴的專營權將於2023年屆滿，運輸及房屋局早前表示，3間專營公司均有意再續約10年。民主黨認為新巴、城巴面臨嚴重虧損，現時的營運問題令服務質素每況愈下，要求檢討巴士專營權制度，如探討「公有私營」的可行性，或資助部分虧損但符合社會利益的路線，例如學校線及醫院線等。

民主黨主席羅健熙指，新巴及城巴現時資產淨值僅約30億元，若不計算政府補貼，去年蝕8億元，營運問題迫在眉睫，他批評港府若以原有專營權模式去處理相關問題，只是「新瓶舊酒」，只會讓巴士服務幾乎不可能持續下去。

中西區區議會主席鄭麗瓊舉例指，疫情影響下，不少巴士路線客人大減，如12號巴士路線在晚上8時後沒有班次。她斥巴士公司是「搓圓撳扁」地修改路綫班次後，才諮詢巿民及區議會，往往引起市民嘩然。她希望有關部門及巴士公司能在規劃階段已與地區聯繫，減少引起不必要的磨擦和糾紛。

新巴、城巴早前揚言希望「整合」最多一半路線，以節省資源，但民主黨認為，現時有不少路線雖然有虧損的情況，但卻有存在的實用性，如學校、醫院及點對點路線，促政府補貼有關服務。

羅亦指出，理解巴士公司亦需經營，並非開「善堂」，惟認為經營政策應該要達至公司與乘客雙贏，但形容情況似乎愈來愈「雙輸」，促請政府檢視現行的專營權政策，切勿再因循苟且。

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