本港人口持續高齡化，等候接受醫療服務的輸候時間日漸增加。有組織發佈有關長者健康狀況的調查，結果顯示有8成基層長者未能主動參與健康服務，7成長者從未使用公營健康服務。

調查由香港社區組織協會聯同香港老人權益聯盟於3至5月期間，以面談或電話方式訪問201名於深水埗居住的長者，並根據患者積極度測量級別分析，有8成受訪者被評為級別一，即代表長者無力管理健康，例如遵從醫囑、妥善服藥、監察血壓等，對自己的病況感到不知所措。

7成受訪長者不願每月花錢在保健服務

調查同時發現有7成長者不願意每月在保健服務上花費金錢，逾4成長者因欠缺金錢而無法定期進行身體檢查。社協幹事連瑋翹表示，情況十分不理想，雖然政府多次承諾「不容許市民因經濟困難而得不到適當的醫療服務」，但事實上貧窮仍令長者無法獲得健康服務。他表示，收費及交通費等因素令基層長者患者積極度低，希望政府可主動提供誘因鼓勵市民，帶動基層健康文化，例如公營健康服務豁免收費、增加服務點等。

香港首間地區康健中心2019年於葵青區開幕，但目前只有8,000人使用，使用率不足一半，而長者健康中心只服務全港不足4成長者，「大腸癌篩查計劃」亦不足1成合資格市民參與，連指出「呢啲健康服務整咗出嚟又冇人用，咁係咪一個花瓶呢？係咪純粹一個擺設呢？」

連亦提到長者在接收服務資訊上、經濟上、認知上不足，導致大部份計劃乏人問津，有近四分一長者表示沒有途徑得到健康資訊。

四分三人不知深水埗將有康健中心

深水埗地區康健中心將於本年底開幕，但問卷發現有四分三長者不知道當區將有地區康健中心，連認為地區康健中心的服務較少，只提供基本健康檢查、「三高」及特定癌症篩查，未能吸引長者特意前往。調查顯示有34%長者希望可獲得牙科保健服務，23%長者希望獲得痛症管理服務，20%希望可提供眼科檢查等，連希望政府可拓展多元化服務，吸引病人主動參與。

香港老人權益聯盟主席李煥康認為政府宣傳不足，相信有9成非會員不清楚健康中心作用，希望政府加強宣傳教育。聯盟幹事溤好珠則希望健康中心可提供更多服務，例如驗眼、驗牙、骨痛等服務，亦希望政府可提供醫生協助檢查身體狀況，從而知道可否打疫苗。

團體冀政府派醫生協助檢查長者身體

聯盟代表陳鳳金表示，大部份老人因「唔知打唔打得疫苗」，所以沒有接種疫苗，希望政府派出醫生協助檢查長者身體狀況，以提升接種率。她亦指出，由於自己有長期病患要覆診，沒有多餘金錢「睇私家醫生」，但覆診時間日漸增長，亦未能詢問有關打疫苗的情況。

長者司徒婆婆表示，曾向家庭醫生詢問有關打疫苗的問題，醫生卻表示「你自己決定打唔打囉，我唔夠膽幫你決定」。連瑋翹續指，即使長者希望接種疫苗，但由於不了解自己的身體狀況是否適合接種，導致長者的疫苗接種率低，希望政府可主動提供協助，例如在長者健康中心及康健中心提供支援等。

此外，連希望政府放寬參與康健中心的條件及提供醫療券使用者優惠，甚至研究以服務券、消費券等方式「獎勵」長者參與健康服務，從而提升患者積極度，減少濫用急症室服務。

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