【本報訊】國安法生效後叫喊「結束一黨專政」會否入罪一直未知，中聯辦主任駱惠寧昨指，叫囂「結束一黨專政」的人是毀壞一國兩制制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵，矛頭直指以「結束一黨專政」為綱領的支聯會。支聯會表明不會改變綱領，反斥是政府破壞一國兩制。中聯辦昨突然一度刪走駱惠寧這句焦點說話，中新社亦撤稿。

中國共產黨與一國兩制論壇昨日早上在灣仔會展舉行，特首林鄭月娥、全國政協副主席、前行政長官董建華、國安公署署長鄭雁雄、終審法院法官張舉能亦有出席。駱惠寧在論壇指，中共是一國兩制事業的創立者，沒有誰比中共更深切懂得一國兩制的價值、初心，然後他便說：「那些叫囂結束一黨專政、否定黨對一國兩制事業領導的人，那些企圖把香港作為地緣政治的棋子、遏制中國的工具、滲透內地橋頭堡的人，是在毀壞一國兩制制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵。」

中新社撤稿後全段刪走

早前中央以完善選舉制度為名，大幅修改本港的選舉制度。駱惠寧指，中央將繼續堅持和完善一國兩制制度體系：「缺失的要修補，跑偏的要糾正，過時的要更新……事實將繼續證明，堵塞了漏洞、彌補了缺陷、兼顧各方利益的一國兩制制度體系，將更好維護國家主權、安全和發展利益，更好落實中央全面管治權，更好促進香港長期繁榮穩定，更好保障香港居民的自由和民主權利。」

駱惠寧發言後，不少新聞網站已一句不漏全文轉載，包括香港01、《文匯報》等，可是中聯辦網站上載此演詞時，卻刪走了駱惠寧全日最重要的一句話：「那些叫囂結束一黨專政」；原本也有引述此句的中新社，亦在發稿系統發出「撤稿通知」，將該段全部刪走；央視《新聞聯播》亦沒有報道該段說話。駱惠寧如此關鍵的一句話突然被刪走，背後原因即時引起猜疑。但過了一會，中聯辦更新演詞，把該句上載至文中。

鄒幸彤：不會就此改綱領

全國人大常委譚耀宗表示，他早前已指出有關口號有問題，而駱惠寧已清楚表態：「希望大家唔好再用呢啲咁嘅言詞、口號。」譚並稱，「（只有）支持中國共產黨，我哋香港先有今天呢個一國兩制」，呼籲港人要明白共產黨與香港的關係，重申任何組織都要遵守《國安法》及本地法律。

六四當日被警方拘捕的支聯會副主席鄒幸彤表明，支聯會不會就此改變「結束一黨專政」的綱領，更指出一個民間組織不會是破壞一國兩制的元凶，「真正有能力破壞一國兩制的是權力的濫用，係肆意踐踏人權的政府」。支聯會秘書蔡耀昌亦指，支聯會現階段無意更改「結束一黨專政」的綱領，對各種針對支聯會的壓力要謹慎處理：「近呢幾個月不同對支聯會嘅各種壓力、挑戰層出不窮，所以我哋必須小心處理，再作出評估。」

時事評論員劉銳紹認為，中聯辦一度刪走有關字句、其後又補回，反映中聯辦內部的處理問題上有不同考慮，但新華社、中新社等通訊社、央視新聞聯播也不提有關字句，或是不想把問題說死，以及不想讓內地民眾知道香港討論有關結束一黨專政的問題：「即係有人唱紅臉，有人唱白臉，唔想將呢個問題放喺死位。」

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