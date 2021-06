6.12反修例衝突2周年,今日的香港紅線處處,疫情亦席捲全球,但口罩未能阻隔意志;一群仍對當日畫面歷歷在目的海外港人,就以不同行動聲援故鄉。除澳洲、英國、南韓及日本,加拿大亦有最少兩個城市舉行集會。其中,溫哥華有約800人參與快閃默站行動。參加者響應號召,穿上黑衣齊集位於市中心Art Gallery的露天廣場,舉起香港警察對平民的各種拘捕理由紙牌,默站半小時。

默站行動由6.12正午12時30分開始,現場設置多個印有反修例口號的大型橫額及旗幟。主辦單位在集會開始前派發印有中國國旗的掌印貼紙,供參加者貼在口罩上,代表港人被中共噤聲。參加者均手持印有「Hong Kongers can be arrested for...(香港人可以因為……被拘捕)」上面列有港人被警察拘捕的各種原因,包括shopping(購物)、holding a flag(高舉旗幟)、doing their job as a reporter(履行記者的職責)、running in a primary election(參加初選)、honoring the dead(悼念亡者)等。

默站行動期間,場內一直播放前年反修例示威現場的槍聲、口號聲。集會完結後,數百人一同高呼「光復香港」、「Fight for freedom, stand with Hong Kong」等反修例口號。

集會由組織「Vancouverites Concerned About Hong Kong」籌辦,組織事後於Facebook形容今次行動帶來「滿滿嘅感動」,又呼籲身處溫哥華的香港人要「勿忘初心」。

「再驚就冇得做」

有份協助舉行集會的居溫哥華港人Jay向《蘋果》表示,現時香港警方可用莫須有罪名拘捕港人,「挫得就挫,嗌句口號都唔畀」,希望可以用盡在外國的自由,為香港人出一分力,「香港只可以靠外國幫手,喚醒外國人抗衡共產政權,如果我哋咩都唔做,之前付出嘅手足就白白犧牲」。

Jay又指,當地港人看到《蘋果》昨天的頭版廣告感到非常感觸,廣告大字標題寫上「我會留喺香港,繼續」,至於繼續做甚麼,則留白由讀者自由填寫,「我哋好想填落去,想寫我哋想幫手,但我哋唔喺香港、幫唔到,只可以繼續企出嚟」。他稱相信「兄弟爬山、各自努力」,他明言清楚國安法牽連範圍甚廣,涵蓋全世界,但仍會堅持下去,「出得嚟預咗某啲嘢,如果再驚就冇得做,我哋冇得退」。

示範港式集會「只係抒發下意見」

參與集會的Andy稱,雖已移民加拿大25年,但仍一直關注香港時事,亦不時返港與親友聚舊。他稱前年年初曾在香港出席數次反修例遊行、集會,6.12當天已返回溫哥華,但從新聞直播看到當日衝突片段,仍不禁「用晒一生人可用嘅粗口鬧政府」。

事隔兩年,Andy直言憤怒未有平息,他稱港府兩年來對港人壓逼越來越大,「政府越來越共產化」,希望即使身在外地仍繼續支持香港人,亦想藉集會展示香港人的和平,「畀人睇集會唔一定係亂,唔好以為集會一定係搞事,只係抒發下意見」。

而在多倫多,有組織於市中心舉辦集會以及發起車隊遊行。數百多倫多港人未忘初心,出席集會以承傳港人信念。主辦單位強調「6.12」並非悼念或嘉年華,而是要提醒港人持續抗爭、對抗不公。有參與者鼓勵香港「同路人」堅持,同時亦呼籲身在海外的港人更應站出來為香港發聲,支持仍在高牆內的抗爭者。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)