6.12反修例衝突2周年，今日的香港紅線處處，疫情亦席捲全球，但口罩未能阻隔意志；一群仍對當日畫面歷歷在目的海外港人，就以不同行動聲援故鄉。除澳洲、英國、南韓及日本，加拿大亦有最少兩個城市舉行集會。其中，溫哥華有約800人參與快閃默站行動。參加者響應號召，穿上黑衣齊集位於市中心Art Gallery的露天廣場，舉起香港警察對平民的各種拘捕理由紙牌，默站半小時。

默站行動由6.12正午12時30分開始，現場設置多個印有反修例口號的大型橫額及旗幟。主辦單位在集會開始前派發印有中國國旗的掌印貼紙，供參加者貼在口罩上，代表港人被中共噤聲。參加者均手持印有「Hong Kongers can be arrested for...（香港人可以因為……被拘捕）」上面列有港人被警察拘捕的各種原因，包括shopping（購物）、holding a flag（高舉旗幟）、doing their job as a reporter（履行記者的職責）、running in a primary election（參加初選）、honoring the dead（悼念亡者）等。

默站行動期間，場內一直播放前年反修例示威現場的槍聲、口號聲。集會完結後，數百人一同高呼「光復香港」、「Fight for freedom, stand with Hong Kong」等反修例口號。

集會由組織「Vancouverites Concerned About Hong Kong」籌辦，組織事後於Facebook形容今次行動帶來「滿滿嘅感動」，又呼籲身處溫哥華的香港人要「勿忘初心」。

「再驚就冇得做」

有份協助舉行集會的居溫哥華港人Jay向《蘋果》表示，現時香港警方可用莫須有罪名拘捕港人，「挫得就挫，嗌句口號都唔畀」，希望可以用盡在外國的自由，為香港人出一分力，「香港只可以靠外國幫手，喚醒外國人抗衡共產政權，如果我哋咩都唔做，之前付出嘅手足就白白犧牲」。

Jay又指，當地港人看到《蘋果》昨天的頭版廣告感到非常感觸，廣告大字標題寫上「我會留喺香港，繼續」，至於繼續做甚麼，則留白由讀者自由填寫，「我哋好想填落去，想寫我哋想幫手，但我哋唔喺香港、幫唔到，只可以繼續企出嚟」。他稱相信「兄弟爬山、各自努力」，他明言清楚國安法牽連範圍甚廣，涵蓋全世界，但仍會堅持下去，「出得嚟預咗某啲嘢，如果再驚就冇得做，我哋冇得退」。

示範港式集會「只係抒發下意見」

參與集會的Andy稱，雖已移民加拿大25年，但仍一直關注香港時事，亦不時返港與親友聚舊。他稱前年年初曾在香港出席數次反修例遊行、集會，6.12當天已返回溫哥華，但從新聞直播看到當日衝突片段，仍不禁「用晒一生人可用嘅粗口鬧政府」。

事隔兩年，Andy直言憤怒未有平息，他稱港府兩年來對港人壓逼越來越大，「政府越來越共產化」，希望即使身在外地仍繼續支持香港人，亦想藉集會展示香港人的和平，「畀人睇集會唔一定係亂，唔好以為集會一定係搞事，只係抒發下意見」。

而在多倫多，有組織於市中心舉辦集會以及發起車隊遊行。數百多倫多港人未忘初心，出席集會以承傳港人信念。主辦單位強調「6.12」並非悼念或嘉年華，而是要提醒港人持續抗爭、對抗不公。有參與者鼓勵香港「同路人」堅持，同時亦呼籲身在海外的港人更應站出來為香港發聲，支持仍在高牆內的抗爭者。

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