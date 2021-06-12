連日大雨，市民出入商場、辦公室少不免都會領取雨傘膠袋，以免傘上的雨水造成地面濕滑，但這些膠袋往往用完即棄，造成大量塑膠垃圾。環團綠領行動曾多次促請政府部門帶頭減少派發雨傘膠袋，他們先後接獲產業署及康文署回覆，兩個部門均指現已停止在雨天派膠袋，並採用其他防滑措施。綠領行動表示歡迎，又呼籲其他政府部門及商界仿效。

綠領行動早前去信政府產業署，查詢該處使用雨傘膠袋的情況。產業署上周回覆他們指，現時該署管理的所有物業已不會派發雨傘膠袋，管理公司在雨天時，會在大堂等共用地方鋪地毯及放置地面吹風機，並加強清潔工作，以減低地面濕滑的情況。

促港府傚法南韓立法禁止派發雨傘膠袋

綠領行動總幹事何漢威歡迎政府產業署的措施，相信做法能起牽頭作用，令更多私營機構跟隨。何強調，現時很多商場、物業已改用雨傘除水機和增加其他防滑設施，證明「短命雨傘膠袋」並非必須。何續指，政府部門停派雨傘膠袋只是第一步，他促請港府參考南韓的做法，立法禁止派發雨傘膠袋。

綠領行動2018年曾調查全港103個開放予公眾人士出入的政府設施，當時發現康文署管轄的60個設施及政府產業署管轄的胡忠大廈均有派發雨傘膠袋。康文署2019年4月回覆綠領行動查詢時表示，該署大部份設施已停止派發雨傘膠袋。

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