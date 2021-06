兩年來我在香港傳媒和社交媒體發表的專欄文章,在朋友勸說之下,結集出版,校閲之下,未免感慨萬千。

這是香港經歷驚濤駭浪的兩年,也是香港家長和學生提心吊膽的兩年,也是英式教育歷盡挑戰的兩年。兩年來所見所聞所思,像周記一樣,不只記錄了我潮起潮落的的情感情緒,也折射了香港人患得患失的困惑與徬徨。

我是從事英港兩地教育交流事業的人。這種事業在香港新穎年輕。因為社會環境的變遷、人心的變化,造就了英國升學的教育需要。其中我要顧及三方面:英國的寄宿學校、香港的學生,以及為學生子女繳交學費的香港家長。

兩年來,我與這三方打交道,感覺上將數學裏的幾何,一個三角形,找出一個Centre of Gravity,為這個三角形盡量尋求等邊。三角加起來,內角的總和一定是一百八十度,我的職責是維持三方的平衡、了解、共融。

我不斷嘗試新的方法模式。要維持三角形的等邊,三大要素:誠實、透明、理性。用心將工作做好,讓英港增進諒解,也讓父母和子女之間,通過送別去英國留學的分離,從而消除代溝、達到倫理的和諧。

許多父母和子女本來有誤解和摩擦,通過我介紹的學校、海外升學的途徑、考試的方法和讀書的準備,兩代人結束了爭吵,達成了和解。當父母在機場送別兒子去倫敦、在閘口擁抱的一刻,父母重新找到了兒子,兒子也重新認識了父母。此去一別,考不考得上牛津劍橋,並不重要,分離就是另一種團圓。

我嘗試將升學顧問,造成知識與情感並重、教育和倫理齊進的綜合工程。與一般中介抽佣的機構不同:我希望每一個香港的孩子,走進我的辦公室,是一架飛機由停機坪發動引擎準備一飛沖天的第一檔次。兩年來我目送無數小飛機由我的機場出發,我和他們的家長一齊招手,向一片碧海藍天。

這本散文集記述了這段期間的喜悅和哀愁。我不介意、也很樂意將英國教育文化的點滴心得完全公開,因為無論資訊和理念,無法壟斷,學生到了彼岸,會學得比我快,我相信許多也比我聰明, 書會讀得比我好,將來的前途也會比我成功。

我相信3C:Children are the priority. Change is the reality. Collaboration is the strategy.

謹以此第一本書,獻給每一位家長和學生,與我素未謀面的讀者,祝大家都擁有一個亮麗的明天。

作者陳思銘,九歲負笈英國,十四年後畢業歸來;如今身在港,心也在港,但思想始終停留在彼邦。

-----------------------------

