兩年來我在香港傳媒和社交媒體發表的專欄文章，在朋友勸說之下，結集出版，校閲之下，未免感慨萬千。

這是香港經歷驚濤駭浪的兩年，也是香港家長和學生提心吊膽的兩年，也是英式教育歷盡挑戰的兩年。兩年來所見所聞所思，像周記一樣，不只記錄了我潮起潮落的的情感情緒，也折射了香港人患得患失的困惑與徬徨。

我是從事英港兩地教育交流事業的人。這種事業在香港新穎年輕。因為社會環境的變遷、人心的變化，造就了英國升學的教育需要。其中我要顧及三方面：英國的寄宿學校、香港的學生，以及為學生子女繳交學費的香港家長。

兩年來，我與這三方打交道，感覺上將數學裏的幾何，一個三角形，找出一個Centre of Gravity，為這個三角形盡量尋求等邊。三角加起來，內角的總和一定是一百八十度，我的職責是維持三方的平衡、了解、共融。

我不斷嘗試新的方法模式。要維持三角形的等邊，三大要素：誠實、透明、理性。用心將工作做好，讓英港增進諒解，也讓父母和子女之間，通過送別去英國留學的分離，從而消除代溝、達到倫理的和諧。

許多父母和子女本來有誤解和摩擦，通過我介紹的學校、海外升學的途徑、考試的方法和讀書的準備，兩代人結束了爭吵，達成了和解。當父母在機場送別兒子去倫敦、在閘口擁抱的一刻，父母重新找到了兒子，兒子也重新認識了父母。此去一別，考不考得上牛津劍橋，並不重要，分離就是另一種團圓。

我嘗試將升學顧問，造成知識與情感並重、教育和倫理齊進的綜合工程。與一般中介抽佣的機構不同：我希望每一個香港的孩子，走進我的辦公室，是一架飛機由停機坪發動引擎準備一飛沖天的第一檔次。兩年來我目送無數小飛機由我的機場出發，我和他們的家長一齊招手，向一片碧海藍天。

這本散文集記述了這段期間的喜悅和哀愁。我不介意、也很樂意將英國教育文化的點滴心得完全公開，因為無論資訊和理念，無法壟斷，學生到了彼岸，會學得比我快，我相信許多也比我聰明， 書會讀得比我好，將來的前途也會比我成功。

我相信3C：Children are the priority. Change is the reality. Collaboration is the strategy.

謹以此第一本書，獻給每一位家長和學生，與我素未謀面的讀者，祝大家都擁有一個亮麗的明天。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

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