【本報訊】本土組織「賢學思政」召集人王逸戰和發言人黃沅琳，前日在反修例6.12衝突兩周年前夕被警方拘捕，指涉「煽惑他人參與非法集結」及「宣傳或公佈未經批准集結」。賢學思政昨午舉行記者會，批評警方以「莫須有」罪名拘捕。王逸戰及黃沅琳被扣逾30小時後，在過了6.12之後的1小時，即今凌晨1時許獲准保釋，他在東涌警署外見記者，稱當日離開寓所後隨被數名便衣警員帶上車，指他涉於網上買賣軍火，並要求他打開手機。王拒絕後被帶返警署，以涉嫌煽惑他人參與非法集結及宣傳或公佈未經批准集結被捕，但至保釋前，控罪才改成涉嫌參與非法集結，不明原因。

賢學思政因應6.12兩周年，原定昨於旺角擺街站，惟警方前日分別於東涌及長沙灣拘捕王逸戰（20歲）和黃沅琳（19歲），指兩人涉「宣傳或公佈未經批准集結」及「煽惑他人參與非法集結」，更用該組織多幅網上舊帖文截圖為佐證，指組織發放武力抗爭的訊息，煽動使用武力。兩人已由律師跟進，昨繼續被扣查。

「政權連發聲權利都扼殺」

該組織秘書長陳枳森昨午見傳媒，解釋原定的街站主題為「身土不二 烽煙再起」，內容是強調不應放棄此地、在地抗爭的必要性，從沒提及任何關於集結、煽動或集會的意圖，純粹以學術層面探討公民義務、不同抗爭手段的正當性和影響，及回顧2019年的歷史等。

陳稱，對警方將其組織的學術討論抹黑成鼓吹暴力，反映香港學術探討自由已被扼殺，尤其在公民教育方面。他反駁警方單憑幾則帖文指控其組織，更無理拘捕王、黃二人，認為罪名是莫須有，「反映政權連發聲嘅權利都要扼殺，連區區一個街站都容納唔到，大聲公亦都可以被指為破壞社會安寧嘅工具，實在指控係『欲加之罪，何患無辭』」。

受拘捕事件等連番打壓影響，賢學思政昨晚不以組織名義舉行任何活動，僅稱成員會以個人身份「去表達我哋嘅信念，作為香港人企出嚟」。昨午4時許，警方開始於旺角部署大量警力，當中賢學思政經常擺放街站的西洋菜南街附近，有至少半百警員駐守巡邏。

本月4日「六四」當晚賢學思政曾在旺角擺街站，王逸戰亦涉公眾地方行為不檢以及阻差辦公被捕，今次是一個多星期內第二次被打壓事件，陳直指政權懼怕的是眾人聲音、思想，過去數月當局對本土組織的政治檢控，反映任何組織都有被取締可能性。

稱不擔心組織遭取締

他強調接下來的日子沒有所謂的「大台」，盼港人可在這荒誕時代理解事態嚴重性，做自己應做的事，勇於發聲而非怯懦啞忍，重拾當初6.12上街的初衷，在越行越暗的時代裏緊握信念，「只要有燈就會有人，有人就會有希望」。

至於賢學思政一向被指是學生組織，陳強調其組織是抗爭者的組織，即使召集人、發言人被捕，「我哋應該前仆後繼，為唔同人補位」。被問到組織會否被取締，陳則稱不擔心，相信只要大家有共同信念便會聚首一堂。他亦轉達王、黃的訊息，就未能在6.12與港人同行致歉，但他倆承諾絕不退縮，即使未來賢學思政存在與否，兩人都與港人同行。王更寄語港人：「政權可以禁錮我哋嘅身軀，但唔能夠限制我哋嘅意志，無論前路大風大浪，我哋都請咁多位揸緊信念，願眾人平安。」

記者會後，陳枳森報稱與成員在旺角被四名男子偷拍及跟蹤兩小時。他昨晚向本報講述當時在餐廳用膳，被一名穿藍衣男子肆無忌憚以手機緊貼餐廳玻璃窗拍攝，續遭對方尾隨。至傍晚6時，他在好景商場與該男子對質及一度爭執拉扯，其間有人跌倒。陳稱曾質問對方「係唔係唔記者」、「有冇記者證」，惟對方拒出示證件及稱：「點解我要畀記者證你睇？」其後對方報警，警員到場抄下雙方個人資料，藍衫男最後離開，事件列糾紛。