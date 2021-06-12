【本報訊】本港昨日繼續本地零確診，新增三宗輸入個案均為印尼來港的外傭，當中二人帶有L452R變種病毒株。由於三名患者是乘搭國泰航空CX798班航機抵港，當局宣佈有關航班禁飛14天。

少女變種毒基因 全球不脗合

衞生防護中心昨公佈，昨日新增三宗確診均為印尼來港的外傭，當中兩人屬同行人士，均驗出帶有L452R變種病毒株。由於三人均乘搭國泰航空CX798航班，6月11日由印尼雅加達抵港，觸發航班熔斷機制，當局宣佈禁止國泰航空航班由6月12日至6月25日期間從雅加達着陸香港。

較早前天水圍17歲少女及其家人確診，並驗出英國變種病毒，至今感染源頭未明。政府顧問專家、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌昨在電台節目表示，除少女的母親及胞姊外，其餘140多名密切接觸者均暫未驗出陽性個案，相信社區的隱形傳播鏈風險越來越低。但由於變種病毒滲透力強，相信政府短期內不會放寬社交距離措施。

至於少女的病毒基因排序與本港輸入個案、深圳、台灣個案及全球基因對照序列均不脗合。他估計，少女感染病毒屬新類型「香港變種」的機率極微，相信她是受潛伏期長的輸入個案傳染，至今未找到與少女個案相符的病毒基因排序，可能有發展中國家未將當地確診個案的病毒基因排序通知世界衞生組織。