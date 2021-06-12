夏天酷熱，而且有越來越熱的趨勢。從中醫角度夏季對應五行屬火，對應五臟為心臟，《黃帝內經•四氣調神大論篇》認為夏天是萬物生長最為茂盛的日子，火熱偏多。如果在盛夏天氣太過炎熱，令我們的身體無法適應時，這個「暑熱」便會成為致病因素，稱為「暑邪」，常見症狀為身熱、煩躁。

除此之外，由於天時暑熱常伴隨大量出汗，用以使身體散熱來維持固定體溫。隨着體液及能量的流失，因此感受暑邪後還會傷津和耗氣。傷津的常見表現為口舌乾涸、皮膚乾燥、小便短少而顏色偏黃，耗氣的常見表現為周身困重乏力、沒精打采、胸悶心翳、胃口欠佳、脘腹脹滿等。在夏季的養生保健方面，根據中醫「熱者寒之」的原則，飲食宜適度清涼，忌食辛溫燥熱之品，而且要注意在有需要時配合益氣生津以及促進脾胃運化。

夏天適宜進食的食物，包括瓜菜類如苦瓜、絲瓜、冬瓜、青瓜、芹菜、生菜、油麥菜等，及水果類如西瓜、哈密瓜、梨、蕉、葡萄等。性質溫熱的肉類如牛肉、羊肉，或屬性辛熱的食材如薑、蒜、辣椒等，應該少吃為妙，以免令身體熱上加熱。時下流行的火鍋、燒烤、烤肉等在盛夏亦應該有所節制，或在食用後務必注意要多飲水及多吃清涼蔬果，平衡寒熱。

至於能否吃寒涼生冷食物如雪糕、沙律或喝凍飲，則需視乎閣下的身體狀況。理論上夏日飲食宜清涼，要完全戒絕一切寒涼生冷食物不僅難以做到，其實這亦與夏季飲食養生的原則違背。不過，假如閣下是個面色蒼白、畏寒肢冷、疲憊乏力的虛弱之人，或者是脾胃虛寒者，稍事吹風受寒後便會腹痛腸鳴、泄瀉的人，建議最好還是堅持戒口，以免傷身。否則對體質平和的大多數一般人而言，只要不過量及不頻繁食用，在盛夏偶爾吃一點生冷食物還是可以的，應該不會造成不適。

在作息方面，由於夏天有日長夜短的特性，日照時間增加，中醫認為作息上可以「夜臥早起」，增加白天的活動時間。不過正值烈日當空時應該注意定時到陰涼處避暑，不宜長時間暴曬，並要多飲水補充水份，慎防感暑。當感暑後出現身熱、大汗、胸悶、頭痛、惡心、乏力、口乾，屬於中醫的「中暑」，相當於西醫的「熱衰竭」；當感暑後出現高熱、無汗、嘔吐、神志不清，屬於中醫的「暑厥」，相當於西醫的「中暑」。中、西醫對「中暑」的理解是有分別的。

如要使用冷氣降溫，要注意不宜正面直吹，而且室內溫度不宜過低，一般以24-26攝氏度為宜。不宜長時間逗留在冷氣房內坐臥不動，要定時活動及伸展手腳，以及在早上、黃昏天氣沒那麼熱時盡量到戶外走走。否則過量吹風受冷容易耗損陽氣，使人變得沒精打采、乏力想睡，脾胃的消化功能也會變差。

撰文：註冊中醫師邱宇鋒

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