12名港人因偷渡被囚深圳，有8人3月於內地刑滿返港，其中黃偉然、郭子麟、張俊富、張銘裕和嚴文謙5人的案件上月在沙田裁判法院再提堂，5名被告檢疫期完畢，均沒有保釋申請，全部還柙看管。有友人昨日（12日）探望張俊富後指，張透露還押生活苦悶，與其餘2人一同設立了Patreon賬戶，希望日後分享他們的經歷或見聞。

12名港人去年8月23日涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，其後被扣押於深圳鹽田看守所，其中8人李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟去年12月底被判偷越邊境罪罪成，判囚7個月，今年3月於內地刑滿返港。其中黃偉然、郭子麟、張俊富、張銘裕和嚴文謙5人的案件同月在沙田裁判法院再提堂，至今仍然還柙。

日前有友人探望張俊富後，在社交媒體發帖文指，張透露還押生活苦悶，「牆外的人」很多時候都不明白還押人士的想法，「有啲講極都唔明嘅感覺，不過都係冇辦法解決」，加上回港還柙已兩個月，但案件遲遲未開審，面對遙遙無期的還押，只能希望天氣不要太熱，多下雨令張不要太辛苦。

張俊富、張銘裕和嚴文謙日前共同開設名為「3粒星」的Patreon賬戶，並寫了公開信給「親愛的同路人」，指將會定期透過該賬戶分享他們的經歷、畫作、創作，甚至有趣見聞，希望大家可從中了解到他們的心路歷程和部份想法，籲各同路人支持，賬戶至今暫有89人訂閱。

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