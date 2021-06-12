最近的香港，行人隧道被刷上鮮艷奪目的油畫，街頭不屈不撓的塗鴉、文宣似乎終於敗陣在油漆方格補釘手上，再看不出曾經的斑駁。

「可能係我硬頸啦，我覺得你攞唔走我嘅信念，咁我就未輸。」用My Little Airport的歌做化名的K同學一身便裝，頂着黃色笑臉標誌的鴨舌帽，在聚光燈下比本人被口罩遮蓋的臉更搶眼。那種明亮的鮮黃也是K同學畫文宣的時候最常用的顏色，他說，想為香港人帶來一點力量。

K同學幼稚園時代開始畫畫的機緣，是幼稚園老師憂心文靜的他沒有表達自己的途徑，長大之後，畫筆意外成為他記錄香港的方式。

2019年的香港，有太多不能以影像記載的歷史，「如果睇完我啲畫，有啲元素觸動到佢，令佢諗返當時嘅情境，我覺得咁都好夠。」廿歲出頭，大概沒有幼稚園時代文靜，多了些俏皮，「我啲畫多數係表達情感，多過呼籲人哋做嘢……比較似一個自稱嘅藝術家？哈哈。」

這個自稱的藝術家深受日本熱血動漫影響，筆下文宣多是以人物為主軸，6月時畫的黃色雨衣、眼角有淚但拳頭緊握的女生，「件雨褸係想代表，梁烈士雖然走咗，但係佢嘅信念同精神一直留咗落嚟，畀咗好多力量我哋。」

11月的作品是個頭盔染血而眼神堅定的女生，「有好多人受咗傷，但仍然好勇敢面對呢場運動。」

兩年過去 力量猶在

他從鬆垮垮的棉褲口袋掏出隨身攜帶的文宣貼紙，筆直的貼紙存放在大小正好的封密袋中，並不是要偷摸快速地張貼而胡亂塞在口袋的模樣。

這樣一叠貼紙，K同學自19年底便一直帶在身邊，偶然在街頭看見別人的文宣時就會想，「噢，呢度有張文宣喎，不如我都「跌」一張喺佢隔籬，好似陪住佢咁。」

以前尚有連儂牆與隧道的日子，哪裏用得着「陪」字，只是漸漸不再鋪天蓋地，變成偶爾在街頭看見文宣，然後偶爾的頻率越來越低。他也承認，貼紙在街頭消失的速度快了很多，近乎徒勞無功，但他仍堅持在口袋裏放點文宣作為一個象徵，「當大家返到日常生活，或者所謂專心抗疫，就會好易唔記得要做嘅事，我好想有啲嘢去提醒自己，係未完嘅。」

繼續做文宣也是為了提醒同路人，抗爭未完。

「貼完就要極速逃走」

現在做文宣，風險肯定比以前高。

「無論如何都係驚嘅，咁就要諗方法點樣令自己冇咁驚。」K同學承認，畢竟本來只是個在大後方畫畫的人，只是時勢使然被推向急流。他選擇用更間接的方式創作，將6月9日大遊行那張廣泛流傳的鮮黃「奪回香港」橫幅轉化成「奪回香蕉」，有種眼熟的玩味，讓人會心一笑。

他的文宣，現在多數寄放在黃店，不過間中仍會冒點險貼在街頭，「一手拍落去，好似以前整蠱同學，貼啲嘢喺佢背脊咁。」還要將貼紙掃平，「啊、哈！就要極速逃走喇！」K同學在畫筆流暢地為漫畫角色畫下快跑漩渦時，還體貼地配上了音。

雖然畫出來很輕鬆，但人人都知道做文宣師有法律風險，大律師陸偉雄曾在本報表示，張貼對建築物傷害性低的漿糊或膠紙文宣，警方未必能以刑毀罪名作出控告，但亦可能以涉違反《公眾衞生及市政條例》票控。

K同學當然也了解風險，只是「如果我哋其中一個唔堅持落去，就只會越嚟越少人，咁佢哋就越嚟越危險，所以我想同佢哋齊上齊落。」

「多留意身邊仲有同路人」

無人再在街頭高叫「香港人！」然後會有人接着高叫「加油！」、「反抗！」甚至是「報仇！」K同學卻還未想過停下，「仲做落去嘅動力就係感受到大家仲做緊一樣嘅事，或者每個人都做緊一啲事。」

有人以不同方式盡己所能高叫口號，「就睇吓之後有冇人應你下一句，或者做一樣嘅嘢，同你一齊叫。」

〈K同學〉的歌詞有這樣一句，「為何這晚之後，我竟想習武去保衞地球」，發現社會種種不公之後，開始做一些事守護城市，更要鍛煉身體，K同學大概感同身受，笑說：「要鬥長命吖嘛。」

如果真是很辛苦很難過，K同學寄語，「多啲留意身邊環境，或者牆，唔難發現仲有同路人喺度。」只要細心一點，其實仍能聽見同路人的口號聲。

聲音再微弱，都足以在漫長黑夜互相支撐，直到黎明來到。

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