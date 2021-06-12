【本報訊】以往特首鮮有褒揚中國共產黨，但特首林鄭月娥昨日狂向中共「擦鞋」，在演詞中逾20次提及「中國共產黨」和引述國家主席習近平的說話，指中共成為世界最大的執政黨，成就如何飛躍、凡事如何照顧香港等，口脗更恍如黨員：「在黨的領導下，中央始終依照《憲法》和《基本法》辦事。」

盛傳爭取連任特首的林鄭，昨在「中國共產黨與一國兩制主題論壇」致辭，大讚中國共產黨在探索中成長和壯大，領導全國人民「走上最符合中國利益和實際情況的發展道路」。她又指在中國共產黨領導下，中華民族實現由站起來至強起來的偉大飛躍，新中國在各範疇取得輝煌成就，在國際間的地位也與日俱增，成績令人驕傲。

口脗恍如黨員

林鄭又指，香港回歸祖國體現了中共的特徵和治國理念：「黨和中央政府由始至終堅定不移的基本立場，就是主權問題不是一個可以（與英國）討論的問題」；她又表示，一國兩制體現中共對香港關懷，「真正關心香港同胞福祉的中國共產黨才能實行這樣開明的制度」。她認為過去不少利港措施，也是因為「中國共產黨心繫香港同胞，為港人謀福祉」。

林鄭稱過去兩年香港受到衝擊，但卻展現了中國共產黨對理想的堅持、對信念的堅定，與及那份來自共產黨制度優勢的自信。她的口脗更恍如黨員：「在黨的領導下，中央始終依照《憲法》和《基本法》辦事，堅持一國兩制原則，解決香港問題，頒佈實施《香港國安法》。」

她亦兩度引述國家主席習近平的說話，指「理想信念是共產黨人精神上的『鈣』，理想信念堅定，骨頭就硬，沒有理想信念，或理想信念不堅定，精神上就會『缺鈣』，就會得 『軟骨病』」 。本報翻查中國共產黨創黨80周年、90周年，時任特首董建華或者曾蔭權也沒有如此發表這類狂讚共產黨的演詞，林鄭的做法可謂是破天荒。