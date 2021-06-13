東京奧運將於下月23日開幕。港協暨奧委會副會長霍啟剛，今日（13日）出席一個在商場舉行的陸上龍舟賽事時表示，雖然東京奧運未有要求運動員接種疫苗，但仍希望港隊所有代表都先接種疫苗，並亦跟隨政府及商界，呼籲更多市民接種疫苗。

霍啟剛今午出席大角嘴一個商場活動後表示，運動員接種疫苗比率高，同時呼籲更多人接種疫苗，霍解釋雖然接種疫苗並非參加東奧的主要條件，但仍希望所有代表隊成員都要打疫苗，「始終都係多一層保護自己嘅措施，希望啲人快啲接種」。

另外對於下月展開的東京奧運，霍啟剛表示有信心。霍指已經與國際奧委會、東京奧組委討論比賽細節，相信香港運動員已準備出戰，而東京奧組委方面亦已討論運動員出發前的要求及安排。霍表示預料6月中至月底前，奧組委會有最新防疫安排，屆時會與運動員及公眾溝通，亦會籌備運動員到東京的細節安排，「相信我哋去到，一定係，第一機會好大，同埋我哋都係好有信心」。

利奧坊協會今日舉行香港首屆陸上龍舟賽事。利奧坊協會代表陳德鳴希望陸上龍舟比賽能成為西九區內年度活動，又期望陸上龍舟能植根西九區，成為區內年度活動。他又指，一直都有構思，計劃「封到福全街，因為距離係等於而家龍舟嘅10倍以上，等於可以有兩隊龍舟比賽」，希望日後市民能參與一個有趣的活動。中國香港龍舟總會主席鍾志樂指已經連續兩年暫停龍舟比賽，而龍舟是香港的文化傳統，因此水上比賽取消之後，就開始構思陸上龍舟比賽。

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