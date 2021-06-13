港鐵屯馬綫本月27日通車，繼昨日土瓜灣站舉行開放日，港鐵今（13日）則開放宋皇臺站，供已預約市民入內參觀。宋皇臺站內擺放文物的展櫃仍未開放，有市民指新站與其他車站分別不大，坦言未能觀看文物感到失望。另有市民對車站連接北帝街的C出口仍未興建好感到失望，憂日後運輸署縮減巴士班次，對居民造成更大影響。

B1出口地板牆壁現倒汗水

宋皇臺站內將設置展櫃，供古蹟辦展示地盤工程時所發掘逾400件出土文物，但今日展櫃仍然圍封，來參觀市民未能一睹文物的風彩。港鐵早前曾稱通車日會能完成設置，有望展出部份文物。近九龍城的南角道入口，市民需步行約5分鐘才能到車站大堂。另外，如昨日一樣，站內展示機械人等，供市民合照留念。

另外，有職員將真善美邨的B1出口部份位置圍封，相關位置地板、牆壁有出水，職員正用地拖抹地。現場港鐵職員指，因出口外的地下隧道與港鐵站內的有溫度差距，導致「倒汗水」出現，故已派職員加緊清理，並已加設流動式風機吹乾地下。

北帝街出口仍未完工

住在荃灣的卓太與家人今早參觀車站，她表示，因家姐居住九龍城，新站啟用後可乘屯馬綫直接前來，比乘搭小巴方便，「時間短咗15分鐘」。她表示，參觀後，認為站內設施與其他車站分別不大，對未能在站內觀看古井、文物感到失望，「老人家都係咁問個古井喺邊，話冇嘢睇，得啲圖」。她指，原預計可逗留1、2小時參觀，現時打算提早離開，與家人去飲早茶。

九龍城居民蔡先生表示，車站B出口至車站大堂的連接隧道距離較遠，感覺如香港大學站內隧道的設計，需步行較長時間。宋皇臺站目前連接北帝街的C出口，因考古工作，該出口仍未完成走綫設計，即車站獨欠C出口。他表示，欣榮花園、翔龍灣、土瓜灣十三街等附近居民，因未有C出口，較為不便，「兩個新車站距離嗰邊（九龍城碼頭附近）都有15、20分鐘路程。」他續說，新車站落成後，加上巴士班次將會縮減，估計對居民造成更大影響。

居住何文田的中六關同學同樣認為B出口南角道往車站大堂的步行距離較遠，「老人家嚟講就唔係咁好，佢哋就要行耐啲」。對於今日仍未能觀賞站內出土文物展櫃，他指，明白需一定準備工作，希望可盡快展出，「遲到好過冇到」。

鐵路迷、居住石門的小六黃同學與家人一同參觀車站，他昨日曾參觀土瓜灣站，惟他較喜歡宋皇臺站，因該站的主調顏色為泥黃色，「呢隻黃比普通黃色更加靚。」他表示，未能觀看文物感到失望，「冇我想像中咁多（文物）」。他希望，古井等文物可盡快展出，直言此站正式開放後，會再來此站觀賞。

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