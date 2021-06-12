英女王最新一份壽辰授勳名單出爐，共有1,129人上榜，當中4名「香港代表」。獲頒大英帝國員佐勳章（MBE），包括港大公共衞生學院教授高本恩（Ben Cowling），以表揚他在公共衞生方面的貢獻以及對COVID-19的研究 。此外，國泰前監管事務主管（國際）Ning Kong Yue同樣獲頒MBE。另外兩人則為英國駐港總領事館職員。

直指科興保護率不高

獲頒MBE的高本恩，於2004年加入港大公共衞生學院，現為該院教授及分部主任，主要從事傳染病流行病學的學術研究，近年開展有關流感在社區傳播及控制措施有效性的大型臨床研究，亦是港大公共衞生學院世界衞生組織傳染病流行病學及控制合作中心的聯席總監。

高本恩移居香港前，2003年在英國華威大學（University of Warwick）獲得醫學統計哲學博士學位，現為英國皇家統計學院院士，以及英國公共衞生學院榮譽院士。他曾獲得多項榮譽獎項，包括香港大學傑出研究學者、美國流行病學雜誌（AJE）2014年度最佳論文獎等。

疫情期間，高本恩曾於今年2月接受傳媒專訪，當時他曾批評科興疫苗保護率不高，即使大規模接種，亦不等於可達到群體免疫。

稱「在對的地方對的時間」在港應對新疫症

高本恩以電郵回應本報查詢，對獲頒勳章感十分榮幸，形容是對他及其團隊學術研究一種肯定。他又憶述自己於2004年9月、即沙士疫情後來港參與港大的傳染病學研究，當時是為未來或再爆發的疫症做好準備。

他認為，17年後他「在對的地方、對的時間」，在香港應對新的疫症，而他亦正跟進部份接種疫苗的個案，未來將就免疫反應的時間及強度展開研究。

兩英領館職員獲授勳

至於曾任國泰前監管事務主管（國際）的Ning Kong Yue（Vickie Yue），根據其履歷介紹所指，在其任內曾管理不少大型項目，如改善機組人員的上班更表、建設國泰標誌性貴賓休息室The Wing等。她亦為國泰城天台農莊的創始人。Vickie Yue於已年初離開國泰，轉職港鐵任首席策略經理。

英國駐港領事館署任總領事何思婷於Twitter發文，祝賀高本恩及Vickie獲頒勳章，指Vickie於去年疫情爆發期間，從澳洲及紐西蘭兩地將英國國民撤離回國。她又透露有兩位領事館職員亦獲頒MBE。她在文中指，兩人獲頒勳章代表他們的工作獲得認可，對此感到「非常驕傲和激動」（so proud and thrilled）。

約翰遜：向所有為這國家服務的人致敬

英國首相約翰遜指，英女王壽辰授勳是為向所有為這個國家服務的人致敬。他表示，在整個疫情期間，看到了無數日常英雄的例子，不論是利用專業知識幫助開發疫苗者，還是付出時間和精力去照顧社區的人們。約翰遜續指，大眾應該從獲頒勳章者的故事中汲取靈感，亦由他們的勇氣和善良中得到啟發，「願他們提醒我們，當我們作為一個社會，團結在一起時，我們可以實現一切」。

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