過往部份市建局重建項目因無法與受影響住戶或商戶達成共識，令重建進度一拖再拖。市建局行政總監韋志成今日在網誌稱，局方嘗試採用「預先招標」模式，在項目清場進入最後階段時籌備展開項目招標程序，並率先在大角嘴橡樹街發展項目試行，估計相對傳統「先清場、後招標」程序，新模式令項目提早大約1年進行招標工作。當局又透露未來5年將開展多個規模龐大重建項目，部份地盤面積超過2萬平方米，需要遷置逾2,000個住戶，未來5年預算開支將會超過600億元。

韋志成在網誌稱，以往市建局完成收購大部份業權後，會向政府申請收回土地，但一般仍會餘下小量業主和租客未能遷出，但韋稱，當土地已復歸政府，重建計劃獲政府核准等，項目完成清場與否，並不會對招標程序構成重大影響，故當局決定試行「預先招標」模式。此舉讓市建局提早從中標發展商收取前期款項，亦能提早交予發展商籌備建築工程，如發展商能夠提早接手項目及開展詳細設計工作等，相關工作可以提早9個月至1年完成。當局亦同時引入2期付款安排，有別於過往招標後，中標發展商在當局批出合作發展合約時須一次過支付中標款額。

橡樹街項目試行「預先招標」

韋稱，他們今次揀選了規模較細的橡樹街發展項目試行計劃，該地盤面積不足1,000平方米，重建後可提供大約115個單位；土地去年12月已復歸政府，但仍有小量住宅租客和商舖未搬遷，料明年首季前可遷出。而項目收到14份標書，回標數目與過往規模類近的發展項目相若，中標價亦貼近市價，初步顯示招標模式轉變沒有影響發展商出價考慮。但當局稱，部份項目或涉及複雜和漫長的清場工作，故會審慎挑選合適項目才採用「預先招標」。

另外，網誌稱另一重建項目土瓜灣「庇利街／榮光街發展項目」，市建局上周五亦發出合作發展意向書邀請。此項目是局方自2016年開始在土瓜灣推「小區發展」模式以來，首個完成收購和清場的項目，整個發展將分成3至4期推出。

部份地盤面積逾2萬平方米

當局稱，未來5年將開展多個規模龐大的重建項目，部份項目的地盤面積超過2萬平方米，需要遷置超過2,000個住戶，未來5年的預算開支將會超過600億元。但若沿用一貫重建流程，整個重建周期需時超過15年才能完成。因此，當局將加快研究壓縮規劃、收購、招標、施工以至落成等各個重建進程的措施，縮短重建周期，期望可以將重建項目的整個周期縮短3數年。

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