被傳有意競逐下屆特首的前特首梁振英，上月突然重提發展郊野公園邊陲地帶後，被特首林鄭月娥反駁，暗批將郊野公園用地改用途於事無補。近日突然轉趨高調的建制派政黨「紫荊黨」，其創辦人兼總裁黃秋智今日接受商台訪問時，則附和梁振英說法，批評現屆政府放棄改劃郊野公園邊陲地建屋是「講唔通」，直指「郊野公園這麼大片土地不用作解決房屋問題，是完全沒有理由」。黃秋智又稱，郊野公園牽涉城規改劃問題，必要時需要修例，可以考慮請求全國人大釋法。

中央出手解決房屋問題不難

紫荊黨上周突然宣佈開通Instagram和Facebook賬戶，並發起有獎問答遊戲，呼籲網民估計梁振英是否會參選來屆特首後，該黨創辦人兼總裁黃秋智今日接受商台專訪時，再不點名地附和由梁振英提出，在郊野公園邊陲地建屋的建議。對於林鄭政府放棄改劃郊野公園邊陲地建屋，黃秋智認為是「講唔通」，並說：「郊野公園這麼大片土地不用作解決房屋問題，是完全沒有理由。」

黃又指政府不應因為一些制度上的掣肘而諸多藉口，否則難以贏得民望。黃又稱，郊野公園牽涉城規改劃問題，必要時需要修例，可以考慮請求全國人大釋法，指香港所有土地都屬於中央政府，要解決土地問題並不困難。

稱紫荊黨有200黨員 批公務員效率低

黃秋智訪問中又指，該黨已招攬約200個黨員，當中不少人有意參選，但不包括他本人。他指該黨不是為了選舉而設立，無意與不同黨派爭做議員、「分餅仔」，強調該黨焦點放在協助下任行政長官施政，貢獻治港方針及人才。

他又批評，現時公務員團隊純粹「讀書叻」，「不吃人間煙火」，不少政策不夠貼地，亦猶如「國中之國」，予人感覺效率低，沒有盡力協助行政長官施政，建議成立政治行政學院，提供「政商合璧」的培訓。

他又建議，改革行政會議，批評行會現時缺乏實權，猶如「花瓶」，認為未來要精簡架構及賦予實權，讓每名行會成員掌權一個或多個部門的事務，加強各部門之間的協調。

早前重提發展郊野公園邊陲地帶的梁振英，前日（11日）在Facebook上載一幅由規劃師、工程師、建築師和測量師協助下繪製的圖紙，指該圖說明可用70公頃大欖郊野公園邊陲土地，提供25,000個每個實用面積500呎的居屋單位，加上1,000多人的低密度長者獨立住宿單位的規劃，形容：「立法會沒有拉布了，這種建議更加可行。」

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