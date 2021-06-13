政府注資200億元的關愛基金，成立10年，原為有經濟困難市民提供「及時雨」，近年卻淪為「提款機」，無論更換數碼電視或興建組合屋，都要由基金埋單。據基金最新財政狀況，截至今年4月底，可動用資金僅70多億元。有扶貧委員會及關愛基金委員估計，流動資金只夠用2至3年，促政府再注資，並將部份援助項目撥回政府部門負責，減輕基金財政承擔。

記者 王家文

關愛基金於2011年成立，政府起初打算以配對形式，向商界募捐50億元，政府再注資50億元，惟成效欠佳，僅收到商界約18.2億元捐款。其後政府於2013年再向基金額外注資150億元，並納入扶貧委員會的工作範圍，由現任勞工及福利局局長羅致光擔任專責小組主席。

據民政事務局提交立法會最新文件顯示，截至今年4月底，關愛基金結餘約147.6億元，包括存放於金管局98.06億元及銀行存款約49.28億元，總投資回報和利息收入約57.37億元。基金於期內共推行59個援助項目，總承擔額約200億元，扣除尚未支付的承擔額後，基金目前可動用資金約70多億元。

關愛基金最初成立目的，是發揮補漏拾遺作用，援助在安全網以外有經濟困難市民。惟近年被批評淪為「提款機」，其中一個較受爭議項目，是政府為配合數碼電視擴播，要關愛基金斥資4.5億元，協助低收入住戶更換數碼電視。此外，關愛基金亦要承擔多個過渡性房屋先導計劃，如購買及興建預製組合屋、資助酒店改建等，合共撥款逾4.3億元。

其實近年關愛基金現金流開始不足。基金分別於2011年及2013年存放50億元及100億元在金管局，文件披露，扶委會於前年7月投資年期屆滿後，曾提取30億元以應付基金於2019年8月至2023年6月期間所需的現金流；去年年底則再提取70億元本金，以應付去年下半年多個大型新援助項目的現金流需求。

施麗珊：部份項目應由其他部門出資

扶貧委員會委員施麗珊認為，目前關愛基金可動用資金不算多，「唔係可以使幾多年」，政府有需要再注資或呼籲商界捐助，同時要節流。她指出，部份援助項目以試驗形式推行多年，如藥物援助等，具有成效，理應納入政府恆常資助；又如資助清貧學童購買電腦，也應由教育局負責。她亦認為，運房局獲批50億元撥款協助興建過渡性房屋後，有關項目便不應再由關愛基金出資。

關愛基金專責小組增補委員張國柱估計，約70多億元流動資金只夠用2至3年。他指，關愛基金的作用是補漏拾遺，有些項目不應由基金負責，但很多時政府想加快落實項目，省減撥款程序，動用基金是可以理解，如派錢給新移民及興建過渡性房屋等。但他認為，基金是代辦角色，政府申請到撥款後應退還，否則基金一直「有出冇入」，最終只會耗盡。

扶委會前委員、港大榮休教授周永新指出，當年關愛基金主要援助N無人士、低收入家庭兒童及綜援未能涵蓋的項目如藥物援助等，目標清晰，但留意到近年一些涉及非經常性開支的項目，都要由關愛基金負責。他認為，若政府改善好現有制度，如綜援及藥物名冊等，「就唔使關愛基金孭上身」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）