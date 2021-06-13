周六（12日）首針人數及總接種數皆創新高，反映「官商谷針」似有一定成效，惟周日接種及預約數字卻全線下跌，反映接近一周「虛火」已降。周日單日只有42,478人打針，20,800人預約，分別較周六少兩成及一成。其中單日打中國科興滅活疫苗首針人數，由前一日14,342人跌至10,932人，跌逾兩成。至於打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗首針人數，亦由前一日開打以來最高21,684人，回落至19,139人。預約方面，預約打BioNTech市民亦由本月11日破29,200大關，跌至15,000人。

單日僅42,478人打針

疫苗接種計劃推出以來，已接種共約2,934,300劑疫苗。累計1,738,100打首針，包括977,400人打BioNTech，760,700打科興；另累計1,196,200打第二針，包括699,800人打BioNTech，496,500人打科興。

港府自上月31日出招谷針，除已有之落實公務員打針後享有薪假期安排、預告放寬已打針者社交限制，更預告推「禁足令」，指倘再爆疫，未打針者不准進入食肆、學校、戲院等；另離港外遊亦須打針。同日開始政府部各門宣佈推「打針假」及打針抽獎，商界亦陸續推谷針厚禮，接種及預約人數即上升，至周六更接種首針人數達36,026人，較周五35,407人再多逾600人，而周末總接種數字亦多達54,006人，是計劃自2月26日開始以來最多。

惟至周日（13日） ，接種及預約人數全線下跌，只有10,932人打科興首針，3,550人打科興第二針，全日只有14,482接種科興；另周日有27,996人打BioNTech，分別有19,139人首針，8,857人打第二針，回落至5.31前谷針水平。

16宗針後送院個案 3人留院

截至周日零時零分，過去24小時共有16宗接種疫苗後送院個案，情況穩定，其中11人已經出院，3人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

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