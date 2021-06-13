因47人初選案，至今已被還柙超過3個月的民主黨前立法會議員林卓廷，以及前公民黨立法會議員譚文豪，今日（13日）分別在收押所度過44歲和46歲生日。林卓廷的Facebook小編今日表示，林卓廷今年生日願望依然是「繼續做個記憶清晰嘅人，記住惡為大眾所帶來嘅痛苦，繼續守節守志，昂然地走下去」。
該小編今晚上載一幅上年與林卓廷慶祝生日時拍的照片，指當時因社會氣氛關係，並無大肆慶祝，只簡單地切了一個蛋糕。該小編又表示，今晚（13日）9時會播出林卓廷第四封獄中書的片段，歡迎巿民寄生日信（非生日卡）到民主黨總部轉交林卓廷。
寫信給36人信件收集點
林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部，註明寫信給尹或林）
譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」
區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室
王百羽：天恒邨恒麗樓地下
劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號
張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）
胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）
范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室
譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室
余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室
伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）
岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）
「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）
朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室
岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號
袁嘉蔚：香港仔湖北街12號裕景中心20樓2室
何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）
黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）
吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）
徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）
其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）
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