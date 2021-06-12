本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港COVID-19疫情再度緩和，昨日（11日）再增3宗個案，全為外地輸入，至今已是連續5日未有本地個案。

昨日的3宗輸入個案皆來自印尼，而國泰航空營運的CX798航班，因為有3名乘客在抵港檢測確診，故將被停止國泰來自雅加達的航班14日，至6月25日。

另外政府昨晚公佈的強制檢測公告，早前確診帶有變種病毒的天水圍17歲少女，其53歲母親首到過的9處地方，需要再次強檢。有關人士曾於相關地方逗留超過1小時，須於6月14日或之前接受檢測。受檢人士若在6月10至12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

6月12日強制檢測公告

再次檢測指明地方

●大埔綜合大樓2樓大埔墟熟食中心（5月15、22、26日或6月2日上午9時至下午2時曾身處）

●元朗容鳳書健康中心3字樓博愛醫院香港中文大學中醫診所暨教研中心（元朗區）（5月24日中午12時至下午6時曾身處）

●金鐘統一中心19樓B室練松柏律師行（5月26日上午9時至下午2時曾身處）

●紅磡號置富都會8樓美食廣場（5月26日中午12時至下午6時曾身處）

●天水圍天盛街市（5月28日、6月1、2或3日中午12時至下午6時曾身處）

●天水圍公共圖書館（6月1日上午9時至下午2時曾身處）

●大埔醫院4AR病房（6月2日上午9時至下午2時曾身處）

●長沙灣天主教聖辣法厄爾墳場（6月3日中午12時至下午6時曾身處）

●長沙灣麗閣邨學友社學生輔導中心（6月3日中午12時至下午6時曾身處）

南韓、哥倫比亞到港者下周五起登機前須呈陰性證明

政府昨日公佈下周五（18日）起，收緊南韓及哥倫比亞到港人士的登機要求。政府指，經過監察相關地區疫情發展、以及變異病毒株的流行程度，對本港可能構成的輸入風險，將南韓及哥倫比亞由C組中風險地區轉為B組高風險地區，6月18日起開始生效。

所有在登機當天或之前14天曾逗留B組指明地區人士，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內的核酸檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。抵港後須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，其間接受4次檢測；而已完成疫苗接種的抵港人士則須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，其間接受3次檢測，之後7天自行監察，及於抵港第16天和第19天接受強制檢測。

衞生署長者健康中心每周增至4日服務

因應疫情緩和，衞生署轄下18間長者健康中心由6月15日開始，由每星期提供3日服務，增加至提供4日服務，而現時已暫停的非預約診療服務亦會逐漸恢復正常。所有到診人士和訪客必須佩戴口罩，並需進行體溫檢查。

新增2間第四輪檢疫酒店 總數增至33間

政府公佈新增2間第4輪指定檢疫酒店，連同5月20日公佈的31間酒店，第四輪酒店共33間，提供房間約9,000間。政府表示，第四輪指定檢疫酒店所提供房間的數目，可因應需求在有需要時調整。若連同部份酒店可提供的備用房間，第四輪指定檢疫酒店可提供的房間數目逾11,000間。合約期由6月20日起至8月31日。

新增的2間檢疫酒店分別為灣仔區的香港銅鑼灣皇冠假日酒店及油尖旺區的香港喜來登酒店，合共額外提供房間約500間。目前一共有8間檢疫酒店位於中西區，灣仔區有7間，九龍城區及油尖旺區各自亦有5間。

政府表示，鑑於近日對指定檢疫酒店需求的增加，決定進一步加大第4輪檢疫酒店的房間供應。除與早前已公佈的第4輪檢疫酒店商討開放備用房間以供預約外，亦聯絡了早前有意參與第4輪計劃但未獲邀的合適酒店，並了解其繼續參與的意向後，落實新增2間第4輪檢疫酒店。

運輸署為的士及公共小巴司機提供自願檢測服務

運輸署由5月31日至6月13日，為期2星期，為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。的士及公共小巴司機可於上月29日起在運輸署專設的網上預約系統登記預約。預約時需提供香港身份證號碼、揀選預約時段和專屬檢測中心，以及填寫聯絡電話號碼以便接收電話短訊通知。

●香港島林士街停車場（至6月13日）

●九龍黃大仙公共運輸總站停車場（至6月13日）

●新界葵芳葵義路停車場（至6月13日）

●新界元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處（至6月13日）

●大嶼山港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處（6月10及11日）

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設10多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

位於九龍佐治五世紀念公園、大角嘴櫸樹街、旺角麥花臣遊樂場、油麻地鴉打街臨時遊樂場及尖沙嘴漢口道的流動採樣站會延長服務日期至6月27日。

食物及衞生局公佈，政府經檢視各社區檢測中心的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定延長18間社區檢測中心的運作。而其中12間延長運作的檢測中心將更換服務承辦商，故在個別日子將暫停開放。其餘6間檢測中心，包括灣仔禮頓山社區會堂、東區鰂魚涌社區會堂、南區利東社區會堂、九龍城土瓜灣體育館、油塘社區會堂及坑口社區會堂，將如常每日運作。另外，位於沙田馬鞍山體育館及青衣體育館的社區檢測中心將於6月15日後停止運作，位於天水圍天晴社區會堂的社區檢測中心將於6月30日後停止運作。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至6月27日）

●黃大仙廣場（至6月27日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至6月27日）

●旺角麥花臣遊樂場（至6月27日）

●尖沙嘴漢口中心外（至6月27日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至6月27日）

●元朗安興遊樂場（至6月30日）

●天水圍天瑞體育館（至7月11日）

●屯門建生社區會堂（至6月27日）

●大埔社區中心籃球場（至6月27日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至7月11日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至6月27日）

●大角嘴櫸樹街（至6月27日）

●天水圍天盛苑盛譽閣對出有蓋行人通道旁的空地（6月16及23日）

●沙田大會堂廣場（至6月27日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至6月27日）

6月份周日及端午節續設流動採樣站為外傭檢測

勞工處宣佈，6月份的周日及端午節（14日）繼續在外傭經常聚集地點設流動採樣站，提供病毒病檢測服務。4個流動採樣站分別設於中環遮打花園（近港鐵中環站J2出口）、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）、荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）及荃灣公園大河道入口（近港鐵荃灣西站D出口）。

流動採樣站於6月份的周日（6日、13日、20日及27日）及端午節（14日）開放，時間為上午10時至下午5時。外傭須帶備香港身份證或護照，並即場於政府網站登記個人資料，以便接收電話短訊通知檢測結果。屆時檢測承辦商會為接受檢測的外傭提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務。

街巿檔販等特定群組檢測網上登記延至6月30日

食環署表示，除為上水屠房從業員提供定期檢測服務外，亦會繼續為特定群組，包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒病檢測服務。計劃的網上登記截止日期已延至6月30日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈將展開第17輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月25日至7月8日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於6月11日至24日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於6月11日至24日期間值勤，須於5月28日至6月10日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至6月12日16:15）

11,877宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

2人出院（第5511、11872號個案），共11,595人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

39名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘37人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至6月12日11:50）

內地最新疫情：周五（11日）新增35宗確診個案，其中境外輸入佔27宗，分別涉及上海8宗，雲南6宗，江蘇4宗，廣東4宗，北京1宗，天津1宗，福建1宗，四川1宗，陝西1宗；本土確診有8宗，全部屬廣東。全國累計確診91,394宗，死亡4,636人。

台灣方面，截至12日，累計確診病例12,500宗，死亡病例385宗。

外國疫情（截至6月12日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.75億、死亡人數超過377萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,343萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.9萬。印度確診人數突破2,927萬，死亡人數超過36.3萬。巴西確診人數超過1,729萬，死亡人數超過48.4萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●英國周五新增確診8,125宗，是今年2月26日以來的最高數字，其中超過9成新確診是來自最初出現印度的delta變種病毒，此病毒比原先病毒株的傳染力增加約4成。英國原計劃本月21日放寬防疫限制，由於確診增加，放寬措施可能延後。首相約翰遜將於下周一公佈社交距離限制會否撤銷，他暗示放寬措施可能延至7月才實施。

●歐洲藥物管理局（EMA）局長庫克（Emer Cooke）說，所有國家都必須獲得疫苗，但這超出了EMA的能力範圍，因此他只可以個人身份說「我們需要確保全球各國都可取得疫苗，而非只限於有能力購買疫苗的國家」。正在英國舉行峯會的七大工業國集團(G7)領袖，預料將在會上承諾向貧窮國家捐出10億劑疫苗。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,436,839 (599,142)

印度 29,274,823 (363,079)

巴西 17,296,118 (484,235)

法國 5,795,479 (110,506)

土耳其 5,319,359 (48,593)

俄羅斯 5,120,578 (123,568)

英國 4,566,891 (128,148)

意大利 4,241,760 (126,924)

阿根廷 4,066,156 (83,941)

西班牙 3,733,600 (80,501)

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