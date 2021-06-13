一直支援被捕人士的「612人道支援基金」，自本月9日公開呼籲港人捐款後，截止昨日（12日）凌晨，暫獲捐款405萬元，距離1,500萬元的籌款目標，仍差1,095萬元。基金昨日透過Facebook表示，感謝各捐款人對基金工作的支持，並希望香港市民能繼續捐款，以應付6月的預計開支，包括641名被告的法律費用，以及超過100位在囚還柙者的物資及其他支援。

基金昨日表示，截至2021年5月31日，基金可動用結餘為203萬元。基金由2019年6月成立至今年5月底，接收捐款共2億3,210萬元，當中直接向申請人提供的人道支援總額為2億1,292萬元，批出項目資助為944萬元。5月收支情況方面，基金於5月收到捐款總數為508萬元，批出款項為515萬元。

基金又指，至今已直接支援22,938人次，包括提供法律費用、借出保釋金、還柙在囚物資、緊急經濟援助、醫療及情緒支援費用等。基金呼籲市民登記網上月捐或定期捐款，並留意基金公佈可動用結餘，令基金戶口毋須累積龐大結餘。基金表明會謹守崗位，繼續向支援反送中運動的在囚／還柙者、被告、被捕者及傷者提供人道支援。

「612人道支援基金」網上捐款：https://donate.612fund.hk

「612人道支援基金」簡報：bit.ly/612Fund_Report

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