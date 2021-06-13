特首林鄭月娥昨（12日）於「中國共產黨與『一國兩制』主題論壇」致詞時公開大讚中共，被學者評為落力「表忠」爭取連任。政務司司長張建宗今（13日）發表網誌亦跟隨林鄭口風，指論壇為他帶來深刻感受，形容中共為「一國兩制」的創立者和維護者，又引述紅歌《沒有共產黨就沒有新中國》稱「沒有共產黨就沒有今天的中國」；文首350字9度提及「中國共產黨」。至於昨為6.12反修例衝突2周年，惟張建宗隻字未提，僅繼續大讚港版國安法。

張建宗在文首以相當篇幅，盛讚中共；350字中9度提及「中國共產黨」：「中國共產黨帶領人民劈波斬浪，走過波瀾壯闊的百年征程。在中國共產黨領導下，國家取得舉世矚目的輝煌成就。中國人民從站起來、富起來到強起來。中國共產黨為14億人民帶來安全感、獲得感及幸福感，洗雪了百年前中國民不聊生，長期積弱及被西方列強侵略的頹風及屈辱。明顯地，沒有共產黨就沒有今天的中國，這是不爭的歷史事實。中國共產黨矢志為人民謀幸福，為中華民族謀復興，為人類謀和平與發展。中國共產黨是憲法規定的領導者……香港順利回歸祖國是中國共產黨百年偉業的一個重要組成部份。」

中聯辦主任駱惠寧早前於論壇上表示，中央將繼續堅持和完善一國兩制制度體系，又一度指「叫囂結束一黨專政」的人，是在毀壞一國兩制的制度根基。張建宗今亦強調，「一國兩制」為國家偉大開創性構想，完全是從實際出發，充份照顧到香港的歷史和現實情況。張建宗又於文中引用不同經濟數據，大讚中國的經濟和社會發展一日千里，指中共為十四億人民帶來「安全感」、「獲得感」及「幸福感」，亦為中華民族謀復興，為人類謀和平與發展。

隻字不提6.12兩周年 僅以青年宿舍表「關心」

昨為6.12反修例衝突兩周年，惟張建宗隻字未提，僅繼續大讚港版國安法，稱黨的領導下，中央頒佈《香港國安法》，及時讓香港由亂向治，「完善」選舉制度，確保「愛國者治港」。他又藉上周拜訪勵進教育中心及大埔PH2青年宿舍的經驗強調，港府關心青年人發展和健康成長，除傳授學術知識外，政府亦會培養青年成為具國家觀念、香港情懷和國際視野的新一代。他又透露，保良局元朗田壆的青年宿舍，預計明年竣工，提供1,680個宿位，而5個項目合共提供1,600多個宿位。

至於政府早前將接種復必泰疫苗的最低年齡由16歲下調至12歲，張於文章末段不忘「谷針」，指推動「全城起動 快打疫苗」運動是全社會的頭等大事，屬政府當務之急。港府將提供特別接種疫苗途徑，包括在社區疫苗接種中心為學校提供特別預約及接送服務，以及為有一定接種人數和合適場地的學校，提供外展接種服務。

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