【本報訊】去年發生數十隻寵物被拋落街慘案的深井豪景花園，再發生懷疑毒狗事件。有狗主近日在豪景花園放狗時，發現內含玻璃碎或毒藥的狗糧。狗主通知愛協，並向警方及漁護署等部門求助，惟警方指沒狗隻因食下「毒狗糧」斃命，未能受理，事件令狗主人心惶惶。

近月有狗主先後三次在豪景花園附近，發現疑有問題狗糧，包括上月18日晚有居民發現行人路有狗糧混雜大量玻璃碎，亦有居民在附近垃圾站發現流浪狗屍體，不排除「中毒」身亡。

狗主林先生指本月10日晚8時許，和愛犬行經豪景花園外行人路，發現路中央有兩堆擺放整齊狗糧，他翻開狗糧發現內有異物，「裏面有啲紅色嘅膏狀物，初時以為朱古力，睇真啲又唔係。」林清走懷疑有毒狗糧，以防有狗隻誤食出事，又取走部份狗糧。他指附近住有不少狗主，每晚至少逾百狗主帶愛犬散步，擔心有狗遇害。

促政府成立動物警察

林稱當晚報警求助，警員指無接獲有狗隻中毒身亡報告，不能立案調查。翌日林聯絡區議員及漁護署，區議員指「一定要有案件發生咗先有得做」，按程序只能將狗糧交政府化驗所化驗。林引述漁護署稱，只負責化驗死雀身上禽流感病毒；又引述愛協職員指就狗糧外觀及擺放位置，「睇落去係有意圖（毒狗）」，並建議街坊自行將毒狗餌交大學化驗。多處碰壁，令林大感無奈。

去年情人節，豪景花園發生震驚全城虐待動物事件，兩男疑將30隻動物拋落街，其中18隻斃命，律政司決定不起訴。林認為律政司當日放生狂徒，變相放任虐畜行為，因沒有阻嚇性，「令啲人更變本加厲」，促政府成立動物警察，由專責部門跟進虐待動物案。警方指已將事件列作雜項處理。