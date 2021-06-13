【本報訊】紀念反修例運動兩周年的活動遭嚴厲打壓，抗爭者被無情清算，政權試圖建立其「黑暴」論述。有流亡美國的抗爭者分享親身經歷，憶起前年6.12在金鐘中信大廈外被警方催淚彈夾擊，無從躲避的場面，直言當初因不忍心看見年僅13、14歲的少年抗爭者執起磚頭，因此踏上抗爭之路。有集會參與者則收集運動的資料和影片，作為歷史見證，「讓西方社會及下一代知道」。

收集運動資料作歷史見證

美國紐約巿聯合廣場有逾百人穿上黑衣出席紀念集會，化名T的抗爭者自稱「本來是普通後生仔」，卻在示威現場看見一名年僅13、14歲的抗爭者「亂戴裝備執磚頭」，不忍心「要一個未發育的小朋友去受」，令他決定要拿起磚頭。他又憶述，2019年6月12日在中信大廈「幾百人一個出口，很多普通巿民在催淚彈下難受不已，但仍願意伸出援手，有人索性趴在地上，讓我們踩在他們身上離開」。

化名E的女抗爭者則分享她進入中大救人的經歷，「本已身心俱疲的同路人走上山，但突然看到身後好多光，原來是家長車同物資車的車燈，令大家有希望維持下去」。她籲海外港人「講在囚手足講唔到的事，參與他們不能參與的集會」。

眼見港府打壓新聞自由的AVA，則打算收集的與運動相關資料及影片等，「因為這些是歷史見證，我們要讓西方社會及下一代知道」。

另外，參與洛杉磯紀念活動的林先生，1997年從美國回流香港，聲言「相信了共產黨」，但兩年前在金鐘海富中心外吃過第一枚催淚彈，經歷反修例運動後，決定再度移居美國重新開始，「因為我不會相信一個講大話的政權」。