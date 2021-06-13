【本報訊】沙田大涌橋路交通意外頻生，昨再添亡魂。一輛白色Audi昨午駛至大涌橋路三大「死亡路口」之一的沙田圍路交界時，尾隨掛中港牌黑色私家車衝燈，結果與載客專線小巴攔腰相撞，小巴被撞至打轉彈起向左翻側，司機更拋出座位遭車身壓着頭部，當場不治。Audi女司機及小巴乘客共七人受傷送院，事後她涉危駕引致他人死亡被捕。

57歲男死者姓張，為全職司機。其站長同事在車禍現場表示，張入職公司約10年，駕駛涉事803線約兩年，平時甚少接獲投訴。事發時，張正駕駛昨日第一轉車，由顯徑前往利安，未料甫開工即肇事，站長直言「唔知點算」。死者多名家屬及親友事後趕到現場認屍，傷心欲絕，兩名女親屬更情緒激動，要由警員和其他親屬攙扶。

Audi女司機涉危駕被捕

昨午近3時，涉事白色Audi與803線專線小巴，在大涌橋路與沙田圍路交界近河畔花園對開相撞。網上有車Cam片段清楚拍下事發一刻，Audi由沙田圍路往新城市廣場方向行駛，小巴則沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛，Audi駛至十字路口時衝紅燈，及後撞向小巴。小巴被攔腰撞至打轉，右邊車身彈起兩個車輪離地，繼而全車向左邊翻側，擋風玻璃碎裂脫下；Audi車頭亦嚴重損毀。

意外後，Audi前座乘客位一名白衫男子首先下車，後座一名藍衫乘客相繼下車，其後白衫男匆匆跑到司機位旁，之後穿黑色長裙的女司機亦下車，三人走向路中心安全島暫避。現場沙田圍路交界設五條行車線，路口左邊設有「孭仔燈」，顯示燈號指示車輛左轉或直行，最左兩條行車線車輛轉左，並劃有雙白實線分隔右邊三條行車線。

網上另有片段從另一角度拍攝到事發經過，見到事前一輛中港牌黑色私家車沿左起第三線直行，惟當時僅左轉指示燈為綠色，尾隨的Audi女司機疑不知就裏，依樣在紅燈下直行，結果與小巴相撞。有現場目擊司機亦指出，事發前有一輛黑色私家車，由沙田圍路往新城市廣場方向衝燈，Audi尾隨駛至十字路口時導致意外。

小巴翻側後，附近大批司機及乘客落車救人，部份小巴乘客能自行爬出車外。消防員趕到救出傷者，惟小巴司機當場身亡。現場滿佈車輛零件等殘骸，玻璃碎及雜物散落一地。三男三女小巴乘客受傷送院，其中兩人傷勢較重，分別頭部受傷、胸口、背部及頸痛，但仍清醒。

33歲姓池Audi女司機亦報稱胸口痛送院，有現場目擊者指意外後她十分激動。消息指，池女去年6月已「甩P」，早前放售Audi私家車，昨與丈夫相約一名男買家見面試車，事發時她正駕車載着二人。池女已出院，涉危險駕駛引致他人死亡被捕。

死者疑未扣好安全帶

警方與消防昨交代案情指，死亡的小巴司機被拋出座位。消防提到最初到場時，小巴司機不在座位附近，身上沒安全帶。據現場相片所見，事後安全帶完整，並未扣在座位上。

記者追問警方小巴司機有否扣緊安全帶、安全帶有否正常運作等，警方沒正面回應，僅指是調查方向之一，強調會循司機駕駛態度、是否有人沒遵守交通燈號及車輛機件等方向調查。涉案兩車事後被拖往汽車扣留中心檢驗。至於最先衝燈的中港牌黑色私家車，警方稱留意到相關片段，正追尋其下落。另外有關大涌橋路意外頻生，警方指會和運輸署跟進，包括涉事路段的道路設計有無可改善地方。