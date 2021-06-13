【本報訊】城巴、龍巴及新巴的專營權將於2023年屆滿，運輸及房屋局早前表示，三間專營公司均有意再續約十年。民主黨認為新巴、城巴面臨嚴重虧損，現時的營運問題令服務質素下降，要求全面檢討巴士專營權制度。

斥政策「雙輸」 倡補貼路線

民主黨主席羅健熙（圖）指，新巴及城巴現時資產淨值僅約30億元，若不計算政府補貼，去年蝕八億元，營運問題迫在眉睫。他批評港府若以原有專營權模式處理相關問題，只是「新瓶舊酒」，巴士服務勢難持續營運下去。

中西區區議會主席鄭麗瓊舉例指，疫情影響下，不少巴士路線客人大減，如12號巴士路線在晚上8時後沒有班次。她斥巴士公司是「搓圓撳扁」地修改路線班次後，才諮詢巿民及區議會，往往引起市民譁然。她希望有關部門及巴士公司能在規劃階段已與地區聯繫，減少引起不必要的磨擦和糾紛。

新巴、城巴早前揚言希望「整合」最多一半路線，以節省資源，但民主黨認為現時不少巴士路線雖然有虧損情況，但卻有存在的實用性，如學校、醫院及點對點路線，促政府補貼有關服務。

羅指理解巴士公司亦需經營，並非開「善堂」，惟認為經營政策應該要達至公司與乘客雙贏，但形容情況似乎越來越「雙輸」，促請政府檢視現行的專營權政策，切勿再因循苟且。

運輸署回覆指，政府正計劃就有關巴士公司專營權事宜與相關營辦商商討，並邀請立法會交通事務委員會提供意見，委員會將於周五舉行會議。政府亦計劃在本月18日至9月10日期間，邀請公眾提供意見。