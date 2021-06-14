教協前總幹事馮家強昨（13日）在Facebook發文，節錄樹仁大學歷史系助理教授周子峰所著的《速讀香港史》部份內容。馮列舉該書涵蓋的數件重大社會事件，指書中提到六七暴動是源於左派長期受港英政府壓迫，暴動後港英政府「實行歧視政策，妖魔化左派」，又指2003年有親泛民傳媒誇大報道23條立法，並提到有媒體將前年元朗7.21事件定性為警黑勾結，更指控近年有示威者涉嫌得到外國勢力支援。

稱六七暴動左派受港英壓迫 六四北京學生威脅中央

《速讀香港史》由中華書局出版，雖並非教科書，但簡介指明對象為中學生。該書分為上下兩冊，分別講述遠古時期至1949年，以及1949至2020年的歷史。下冊提到，六七暴動源於香港左派長期受港英政府的壓迫，又指有未得到北京支持的激進左派人士到處放置炸彈，後來燒死「極力挖苦左派」的商台播音員林彬。該書指暴動在周恩來施壓下平息，又指事後港英政府「加緊實行宣傳與歧視政策，徹底妖魔化左派，使左派形象進一步受損」。

至於八九民運，該書僅指當年部份激進學生在天安門廣場絕食，企圖迫使政府接受學生所有要求，後來局勢失控，故「政府動用武力驅趕天安門廣場上的學生」，未有提及解放軍派出坦克車血腥鎮壓。該書又指，事後「港府一改過去的做法，容許反共人士在港公開活動」。

該書又提到，2003年時任保安局局長葉劉淑儀多次解釋23條立法，「其言論被親泛民傳媒多番誇大報道」，激起市民情緒，又指傳媒有意鼓動，導致七一當日有50萬人上街遊行。

反修例只佔3頁 讚國安法鞏香港治權

該書將2019年反修例運動稱為「修例事件」，僅佔全書3頁，當中提到2019年6月9日的反修例遊行後，少數示威者拒絕散去，到凌晨逾百人兩度嘗試衝入立法會，與警方衝突。又指6.12當日，大量示威者清晨到金鐘堵路，下午再衝擊警方防線，指「有示威者以鐵枝刺向警員」，但隻字不提警方開槍、發射催淚彈等驅散行動。

至於元朗7.21事件，書中指民主黨林卓廷與反修例支持者當晚「乘輕鐵」到元朗站，與身穿白衣的人衝突，又指事後支持有媒體將事件定性為警黑勾結，並「成功地將社會輿論焦點從『中聯辦遇襲』轉移到『無辜市民被黑社會襲擊，警察與黑社會勾結而袖手旁觀』的論述」。

該書亦提及去年訂立的「港版國安法」，指中央政府目睹香港形勢日漸失控，「部份示威者幕後亦涉嫌得到境外勢力財政與物資的支援」，故立法維持對香港的治權。

根據書中的作者簡介，作者周子峰於香港出生，在浸會大學獲頒博士學位，現為香港樹仁大學歷史系助理教授，研究範圍為中國近代社會經濟史、中國當代史及福建地方史。反修例運動爆發後，一個疑似由周管理的Facebook賬戶多次分享幫港出聲、HKG報等建制媒體的報道。2016年立法會宣誓風波後，該賬戶更以「fxxk you」、「bitch」等字眼辱罵時任立法會議員游蕙禎。

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