國安教育如箭在弦，各中小學須於8月向教育局提交首份國安工作報告。有負責整理報告的中學副校長指，教育局要求校方向家長宣傳，實際操作有困難，特別家長各有政治立場，若安排在校講座，討論時易起爭拗，校方難應付失控場面；另有小學校長表示，將按現時常規科目既有的國民身份內容，再剪裁另一套內容作國安教學之用。

憂辦講座引爆家長政見衝突 改派宣傳小冊子

該不具名副校長表示，基本上推行國安教育可調整內容的空間不大，報告將解釋「已做，及未做」原因及安排；不過，教育局要求跟家長宣傳國教，最叫學校為難，直指家長也有不同背景、政治立場，倘若在校舉行講座，討論時易引起衝突，非校方能力範圍可以維持場面，故將「避重就輕」，向家長派發通告與宣傳小冊子。

副校指：「（辦講座）都有點危險。而家長定義都很闊，來參加講座，可以是其他親戚、監護人等，是擔心當有任何提問，引起不同立場意見，學校很難應付即場狀況；反而我們熟悉學生，就算有不同意見，都會畀面尊重學校。」

他續指，現時有關國安教育活動，都以班本形式進行，討論氣氛相對好；就算個別學生有情緒反應，教師亦易於處理；至於教學內容，亦會依書直說：「這個簡單得多，你話一，我便做一，剛剛好便可。」

將區分國安宣傳單張與校方通告

至於另一位不具名小學校長，將會按教育局早前給予的課程要求撰寫報告；至於是否適合小學生理解範疇，他表示，將用「國民身份」切入：「本身常識、科學、中文都有相關的國家知識，我們便從中剪裁另一套罷了。」

該校長補充，開學後，教育局若有任何有關國安教育的宣傳單張、小冊子，校方將列明屬教育局分派，區分學校的通告，以茲識別，讓家長清晰國安教育的材料。

開新首長級職位 落實國安事宜

因應《港區國安法》實施至今一年，學校行政及各科目教育均須配合。根據教育局網頁，當局增設首長級的「教育局副秘書長（特別職務）」由陳慕顏升任，職責包括「落實國安法及相關事宜，統籌提升學校行政和管治的特別支援措施；制訂官校發展的策略；檢視教育局教育專業人員的發展」。

當局原有6名副秘書長，分別負責學校發展及行政、課程及質素保證、高等教育科、特殊教育科、基建及學位分配及機構事務等。

《蘋果》正向教育局查詢，有待回應。

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