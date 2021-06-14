疫情持續，不少失業人士及待工青年加入網上外賣平台，成為外賣「步兵」或「車手」。工聯會指，現時大部份網上外賣平台的員工「無僱員之名，但有受僱之實」，是「假自僱」人士，工作範圍往往受外賣平台的大數據控制，且缺乏機制保障員工權益。工聯會促當局盡快研究「零工經濟」，以解決僱傭身份問題，及設立本地發牌制度，保障「零工」的工作權益。

陸頌雄：外賣平台與旗下外送員地位不對等

工聯會權益委員會主任丘燿誠指，「零工」非自僱人士，惟現時網上外賣平台速遞員為「假自僱」人士；他解釋，外賣平台速遞員的工作受網上大數據控制，而工作期間他們不能自主選擇工作地點，亦不能與客户叫價，且平台預設接單率，若速遞員的接單率不達標準，則被扣減服務費。

陸頌雄上月下旬曾任職某外賣平台的外賣「步兵」，稱在屯門醫院復康大樓完成外送後，隨即收到下一個訂單，而在短短3小時中他收到4份訂單。他指，送出訂單期間，外賣平台的應用程式會顯示送外賣的標準時間，「遲咗接單都warn（警告）你啊！」他直言，外送工作不自由，尤其外送員不能自行決定是否接受外送訂單。

除此之外，陸頌雄補充，在生產擁有權上，外賣平台的應用程式並非屬於外送員，他們亦不能分享平台的盈利，故此他們並非自僱人士。

陸頌雄以台灣、西班牙以及英國為例，指三地有判決表明，外賣平台與旗下外送員屬不對等的地位，平台對他們具操控性，其後三地以立法工作，確立外賣平台與旗下速送員的僱傭關係。反之，本港則未有相關裁決。在2018年至2020年，勞工處接獲兩宗有關網上外賣平台的外送員懷疑被「假自僱」的個案，惟處方未有明確證據證雙方存有實質僱傭關係，投訴個案亦因此不了了之。陸斥，政府對「零工經濟」的認知處於「無研究、無數據、無政策」的三無狀態。

外送員工傷趨嚴重 卻欠勞保

工聯會引媒體報道，上年全年共11宗外送員意外，當中大部份外送員受中度以上的傷害，甚至出現危殆案件。警方早前公佈今年首季交通意外數字，涉及外送員電單車交通意外案件，共有94宗。

丘燿誠補充，現時本港外賣平台以自僱形式聘請工作者，並未有為他們購買勞工保險，其保障範圍及保額均與僱員工商保險的保障差距甚遠。Foodpanda的外送員保險為最低，外賣員的意外死亡及永久傷殘保額為100,000元，反之Deliveroo和Uber Eats的意外死亡及永久傷殘保額分別為349,000和450,000。

丘燿誠指，隨着外送員工傷意外愈趨嚴重，促政府盡快檢視外賣平台與外賣員的僱用模式，盡快確立「零工」僱傭身份，以讓從業員獲得應有工傷賠償保障。同時，他籲政府主動跟進「零工」工傷個案，定期收集從業員人數相關數據，掌握行業狀況。陸頌雄則希望，當局建立本地發牌制度，規管網上外賣平台，在發牌條件加入保障員工權益的條款等。

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