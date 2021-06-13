【本報訊】本港疫苗接種率偏低，不少市民有「疫苗猶豫」，擔心身體狀況未必適合打針，特別是曾有過敏史的病人。醫管局指最快本月25日，為普通科門診病人提供打針前評估服務，如反應踴躍會再增加名額。

基層憂預約困難

醫管局策略及發展總監李夏茵昨於電台節目表示，計劃6月25日起為普通科門診病人提供接種疫苗諮詢，預計最快6月22日接受預約，病人可致電平日覆診的診所預約一個時段，由醫生為他們進行評估，有關服務名額會在普通科門診中抽調，承認有關安排一定會為普通科門診帶來「少少影響」，但疫苗可帶來保護，希望透過評估服務，讓合適接種的病人可早點打針。她又稱，如反應踴躍，醫管局會再增加名額。

對於醫管局為普通科門診病人提供打針前評估服務，社區組織幹事連瑋翹認為此舉對基層病人是好事，但質疑病人能否成功預約，「我哋擔心會否為普通科門診帶來更大壓力，好多長者多次致電都未能預約。覆診時問專科醫生，但因為呢啲途徑可能都唔係做評估諮詢，醫生未必畀到答案。」

公共醫療醫生協會會長凌霄志稱，初步了解部份醫院聯網會開設額外的門診時段和人手提供諮詢服務，也有部份聯網會利用原本普通科門診內，針對偶發性疾病的診症名額處理，但現時門診服務已「爆煲」，期望不會影響日常的原有服務。他認為額外的諮詢安排有助減輕前線醫生壓力，對此表示歡迎，但建議醫管局向前線醫生提供清晰指引，協助評估是否適合接種疫苗。

醫管局回覆指，擬由6月底開始，為門診診所有定期覆診並有意接種的長期病患者提供額外診症時段，協助他們作出接種疫苗的選擇，具體細節稍後會公佈。