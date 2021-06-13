【送暖高牆】

讀者來信以詩為記，祝願牆內手足端午節快樂；牆外還有網民提醒，這個節日的意義已不單是紀念屈原，還要我們好好記得，有數之不盡的義士正失去自由，甚至失去音訊。

海外不時有讀者越洋來鴻，6.12兩周年之日，全城有大批「持武」肆意剝奪市民自由，以為可把民意禁絕街頭，但我們的抗爭意志早散播全球，多國城市的集會展示了香港抗爭者爭取自由的號角聲在響徹四方。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部）

送暖高牆逢周一至五刊出

豪傑之士

義士們

龍鼓又悼忠楚漢

秦破郢都淚兩行

千古氣節猶念記

五月五日是端陽

端午節快樂……

聲

驅走黑暗

為公義被囚的手足：

「你的日子如何 ，你的力量也必如何」

這句聖經講甚麼呢？

不可以倒轉來讀

因為倒轉讀就是

「你的力量如何，你的日子必如何」

這是世界的看法

你的權勢越高的話

你的日子就越興盛

是聖經對我們說

你的日子越糜爛

你外在的處境越黑暗的時候

你心裏頭那點「燭光」是越光亮的

因為造物主已經在每個人心裏放進一點光

當你不去壓制它

在黑暗的時候

這點光是有足夠的力量照出外面

照亮你前面的道路

這點光是真光

也是大家心中的保衞者

經歷海難逃生的港人

眾人景仰

你好！手足！

我唔知道你係邊個，亦唔知道你曾經遭遇過乜嘢嘅委屈。呢啲都唔重要，最重要嘅係你為咗你嘅信念而堅持，係絕對得到我嘅敬重同支持嘅。

呢封係我第一封寫畀手足嘅信，一封我想寫咗好耐嘅信。今日終於狠下心腸，執筆忘字都要夾硬寫落去嘅信。在囚嘅手足眾多，更將會越黎越多！唉……好多都係聲名顯赫，轟轟烈烈咁做過一番大事。一舉手，一投足都係受千人擁戴，令萬人感動。呢啲人係絕對值得得到我哋嘅尊重同關顧嘅，我嘅意思係呢啲人同你並無分別，係絕對值得得到我哋嘅尊重同關顧嘅！所以當我了解咗寫信師嘅工作同目的之後，我決定向你投遞我嘅第一封信。我只係想話畀你知，你同所有蒙冤受屈嘅手足一樣，都係被愛，被關注，被尊重嘅一群。而更重要嘅係我對你嘅一無所知，將會令到我哋彼此之間有更多嘅話題去填補呢一片空白。

正如我所講，呢封係我向獄中投遞嘅第一封信，我唔知道有乜嘢規格，有乜秩序要遵守，有乜嘢寫得唔寫得，有乜嘢講得唔講得。或者呢封信係會畀幾多個人審視過至會傳達到你嘅手中，又或者唔合規格而俾人丟咗落垃圾桶中，所以我亦唔會再長篇大論咁一番浪費，或者你我夠幸運，你可以收到我呢封信，又有興趣同我談談笑笑，細說生平嘅話。我係十分樂意繼續同你聯絡通訊，如果可以嘅話，就由你嘅遭遇講起啦，即係話——你衰乜嘢㗎？

黎明將至

敬佩的手足：

我是個海外的港人，每天都留意香港發生的事，在過去兩年香港發生的事令全世界都關注，政府的無理打壓可能令你身在獄中，我沒有機會去探望你，但希望透過《蘋果日報》的幫忙把我支持你們的力量傳到你手中，你們的精神我是十分敬佩的，身在獄中一切都不會好受，但希望你能堅持下去，壞人一定會受到教訓的，若是收到你的回覆我一定會再次寫給你的。

黎明很快來到，一切保重

海外人

Alex上