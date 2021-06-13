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紀念屈原　想念手足

11分鐘前

【送暖高牆】

讀者來信以詩為記，祝願牆內手足端午節快樂；牆外還有網民提醒，這個節日的意義已不單是紀念屈原，還要我們好好記得，有數之不盡的義士正失去自由，甚至失去音訊。

海外不時有讀者越洋來鴻，6.12兩周年之日，全城有大批「持武」肆意剝奪市民自由，以為可把民意禁絕街頭，但我們的抗爭意志早散播全球，多國城市的集會展示了香港抗爭者爭取自由的號角聲在響徹四方。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部）

送暖高牆逢周一至五刊出

豪傑之士

義士們

龍鼓又悼忠楚漢

秦破郢都淚兩行

千古氣節猶念記

五月五日是端陽

端午節快樂……

驅走黑暗

為公義被囚的手足：

「你的日子如何 ，你的力量也必如何」

這句聖經講甚麼呢？

不可以倒轉來讀

因為倒轉讀就是

「你的力量如何，你的日子必如何」

這是世界的看法

你的權勢越高的話

你的日子就越興盛

是聖經對我們說

你的日子越糜爛

你外在的處境越黑暗的時候

你心裏頭那點「燭光」是越光亮的

因為造物主已經在每個人心裏放進一點光

當你不去壓制它

在黑暗的時候

這點光是有足夠的力量照出外面

照亮你前面的道路

這點光是真光

也是大家心中的保衞者

經歷海難逃生的港人

眾人景仰

你好！手足！

我唔知道你係邊個，亦唔知道你曾經遭遇過乜嘢嘅委屈。呢啲都唔重要，最重要嘅係你為咗你嘅信念而堅持，係絕對得到我嘅敬重同支持嘅。

呢封係我第一封寫畀手足嘅信，一封我想寫咗好耐嘅信。今日終於狠下心腸，執筆忘字都要夾硬寫落去嘅信。在囚嘅手足眾多，更將會越黎越多！唉……好多都係聲名顯赫，轟轟烈烈咁做過一番大事。一舉手，一投足都係受千人擁戴，令萬人感動。呢啲人係絕對值得得到我哋嘅尊重同關顧嘅，我嘅意思係呢啲人同你並無分別，係絕對值得得到我哋嘅尊重同關顧嘅！所以當我了解咗寫信師嘅工作同目的之後，我決定向你投遞我嘅第一封信。我只係想話畀你知，你同所有蒙冤受屈嘅手足一樣，都係被愛，被關注，被尊重嘅一群。而更重要嘅係我對你嘅一無所知，將會令到我哋彼此之間有更多嘅話題去填補呢一片空白。

正如我所講，呢封係我向獄中投遞嘅第一封信，我唔知道有乜嘢規格，有乜秩序要遵守，有乜嘢寫得唔寫得，有乜嘢講得唔講得。或者呢封信係會畀幾多個人審視過至會傳達到你嘅手中，又或者唔合規格而俾人丟咗落垃圾桶中，所以我亦唔會再長篇大論咁一番浪費，或者你我夠幸運，你可以收到我呢封信，又有興趣同我談談笑笑，細說生平嘅話。我係十分樂意繼續同你聯絡通訊，如果可以嘅話，就由你嘅遭遇講起啦，即係話——你衰乜嘢㗎？

黎明將至

敬佩的手足：

我是個海外的港人，每天都留意香港發生的事，在過去兩年香港發生的事令全世界都關注，政府的無理打壓可能令你身在獄中，我沒有機會去探望你，但希望透過《蘋果日報》的幫忙把我支持你們的力量傳到你手中，你們的精神我是十分敬佩的，身在獄中一切都不會好受，但希望你能堅持下去，壞人一定會受到教訓的，若是收到你的回覆我一定會再次寫給你的。

黎明很快來到，一切保重

海外人

Alex上

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