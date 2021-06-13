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【本報訊】盛傳有意競逐下屆特首的前特首梁振英，早前重提發展郊野公園邊陲地帶，暗批特首林鄭月娥解決房屋問題不力。近日轉趨高調的建制派紫荊黨，創辦人黃秋智於電台中也力撐郊野公園邊陲地建屋，更揚言可以人大釋法解決法律問題。不過梁振英似不領情，即日在社交網反駁指根本不用釋法，多名民建聯、工聯會立法會議員也罕有留言撐梁批黃，揶揄紫荊黨「真係香港政治的門外漢」。

紫荊黨上周突於社交網搞有獎問答遊戲，呼籲網民估計梁振英是否會參選來屆特首，該黨創辦人兼總裁黃秋智昨接受商台專訪時，不點名附和由梁提出、在郊野公園邊陲地建屋的建議，黃秋智指林鄭政府放棄改劃郊野公園邊陲地建屋是「講唔通」，「郊野公園這麼大片土地不用作解決房屋問題，是完全沒有理由。」黃又稱，郊野公園牽涉城規改劃問題，必要時需要修例，可以考慮請求全國人大釋法，指香港所有土地都屬於中央政府，要解決土地問題並不困難。

黃：已招攬200黨員

黃秋智訪問中又指，該黨已招攬約200個黨員，當中不少人有意參選，但不包括他本人，又強調無意與不同黨派爭做議員，強調該黨焦點放在協助下任特首施政，批評現時公務員團隊純粹「讀書叻」，「不吃人間煙火」，不少政策不夠貼地，亦猶如「國中之國」，沒有盡力協助行政長官施政。

黃秋智雖力撐梁振英建議，但梁振英卻不領情，他晚上在社交網發文，一開始就寫「不必釋法，不應釋法」，梁之後引述黃秋智以人大釋法解決使用郊野公園邊陲地修例的說法強調立會已無拉布，加上建制派議員普遍支持，直言「完全沒有必要，也不應該由人大釋法」。

梁振英「駁斥」黃秋智釋法論後，多名民建聯、工聯會立法會議員竟罕有在梁的帖文留言，全部均是撐梁。民建聯漁農界議員何俊賢留言，以「普天之下，莫非皇土」形容香港土地全屬中央及港府，質疑根本不用釋法。工聯會陸頌雄指：「說明紫荊黨真係香港政治的門外漢。」曾力撐梁振英參選特首的民建聯劉國勳亦留言，指郊野公園及海岸公園委員會可就增減郊野公園面積向政府提供意見，梁亦回應劉稱「大家想辦法，向前行。香港的下一代要見到希望」。

時事評論員劉銳紹認為，建制派陣營間的互動，「不論佢哋係互捧定互片」也不需太關注，至於紫荊黨近期一直擺出取代香港傳統建制派之勢，今次民建聯成員群起撐梁，是否反映他們「共同抗敵」，劉坦言不會把今次視為有關現象的例子，「大家亦唔需要為佢哋製造緊嘅議題加溫。」