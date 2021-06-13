【本報訊】6.12兩周年，全球聲援香港，其中加拿大溫哥華有約800人參與快閃默站行動，他們穿上黑衣，將印上中國國旗掌印的貼紙貼在口罩上，象徵被中共噤聲，並舉起港人被捕理由的示威紙牌，當中包括「購物」、「喊口號」和「悼念亡者」等不同的理由。默站半小時期間，現場播出反修例運動現場的槍聲和口號聲等，呼籲身處溫哥華的香港人勿忘初心。

舉牌抗議港警濫捕

默站行動由組織「Vancouverites Concerned About Hong Kong」籌辦，當地6.12正午12時30分開始，現場設置多個印有反修例口號的大型橫額及旗幟。主辦單位在集會開始前派發印有中國國旗的掌印貼紙，供參加者貼在口罩上，象徵港人被噤聲。

約800名參加者手持印有「香港人可以因……被捕」的紙牌，列有各種香港人在香港會被警察拘捕的原因，包括寫有「穿黑衣」、「持旗」、「喊口號」、「發短訊」、「購物」、「履行記者職責」、「參加初選」和「悼念亡者」等。

默站行動期間，場內一直播放前年反修例示威現場的槍聲和口號聲。集會完結後，數百人一同高呼「光復香港」、「Fight for freedom. Stand with Hong Kong」等反修例口號。主辦組織事後形容行動帶來「滿滿嘅感動」，呼籲身處溫哥華的香港人勿忘初心。

有份協助舉行集會的居溫哥華港人Jay表示，香港警察現時可用莫須有罪名拘捕港人，「鋤得就鋤，嗌句口號都唔畀」，冀用盡在外國的自由，為香港人出一分力，「香港只可以靠外國幫手，喚醒外國人抗衡共產政權，如果我哋乜嘢都唔做，之前付出嘅手足就白白犧牲」。

Jay又指，當地港人看到《蘋果日報》6.12頭版「我會留喺香港，繼續……」廣告，非常感觸，「我哋好想填落去，想寫我哋想幫手，但我哋唔喺香港，幫唔到，只可以繼續企出嚟」。

他相信兄弟爬山各自努力，清楚國安法涵蓋全世界，但仍會堅持下去，「出得嚟預咗某啲嘢，如果再驚就冇得做，我哋冇得退」。

多倫多亦有組織舉辦集會及發起車隊遊行。數百多倫多港人未忘初心，出席集會以傳承港人信念。主辦單位強調紀念6.12是要提醒持續抗爭對抗不公。有參與者鼓勵香港同路人堅持，籲海外港人站出來發聲，支持仍在高牆內的抗爭者。