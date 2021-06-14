港府日前突然修訂《電影檢查條例》，將《港區國安法》列入電影審查指引。香港電影工作者總會發言人田啟文在港台節目指出，此舉將禁止任何「可能」危害國家安全罪行的電影情節，形容條文較空泛，而且電影世界天馬行空，經常將一些訊息「掉轉來講」，擔心檢查員很難客觀審核，影響業界創作。他形容修例突然，會收集意見，再與政府溝通。

出席同一節目的立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，事前無收到當局諮詢，認為政府須制訂清晰審查指標，向業界講明何謂「紅線」，並舉出實際例子，包括有哪些言詞、場景可能違法，避免創作人員誤墮法網，同時確保檢查員不會為害怕承擔責任，而將審核準則「越揸越緊」。

但馬逢國亦為修例護航，指政府有責任確保各方遵守《國安法》，而且上次修改《電檢條例》已是上世紀90年代，政府是時候考慮再修正。他又不擔心修例令電影業界自我審查，亦否認對創作有很大限制，認為創作人有不同方式表達觀點，完全有能力迴避紅線。被問到電影如有殺害警員或領導人場面，會否被視為煽動觀眾，馬逢國僅稱要由審查員決定。

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