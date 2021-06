美國「共產主義受害者紀念基金會」上周五(11日)在國會山莊舉行民主女神紀念碑建碑14周年各國獻花紀念儀式,並宣佈將該會年度最高榮譽「杜魯門──列根自由奬」(Truman-Reagan Medal of Freedom)頒發給壹傳媒創辦人黎智英,表揚他畢生致力於香港自由民主,頑強反對共產主義及其他任何形式的暴政,以及不計代價、堅決為反抗中共獨裁統治而奮鬥。該基金會主席呼籲,國際社會必須繼續合作,用各種方式確保香港這個「自由的燈塔」,以及如黎智英般的英雄,不會成為共產主義的俘虜。

「為港奉獻一生 不惜代價反暴政及中共極權」

共產主義受害者紀念基金會(Victims of Communism Memorial Foundation, VOCMF)周五在美國國會山莊「共產主義受害者紀念碑」前舉行紀念儀式,共有16國外交官及數十個人權組織代表參加。基金會在聲明中宣佈,將年度最高榮譽「杜魯門—列根自由奬」頒發給黎智英,是因為黎「為香港和民主奉獻了一生,堅決反對共產主義和其他形式的暴政,以及不惜代價地決心反對中共的極權行為」。(for his lifelong commitment to freedom and democracy in Hong Kong, his dogged opposition to communism and all other forms of tyranny, as well as his determination to fight the CCP’s authoritarian actions no matter the cost.)

基金會在聲明中又指,黎智英今年4月因為參與2019年的香港民主示威,被判刑14個月 (黎5月28日因被判另一項非法集結罪名成立,刑期合併後增至20個月),認為中共對於香港異見人士的殘酷打壓,讓世界知道中共不會對自由作出一絲讓步,而黎智英和很多香港人的勇敢,告訴了世界,人類對自由的渴求永遠不會停止。(The bravery of Jimmy Lai and many other citizens of Hong Kong tell us the human thirst for freedom will never die.)

彭斯讚自由鬥士 勇於為自由奉獻

美國前副總統彭斯(Mike Pence)隨後也在Twitter發文,讚揚黎智英是自由鬥士,並稱對於自己曾於2019年在白宮接待黎智英感到光榮。「今日,他(黎智英)因支持香港民主身陷獄中,共產主義受害者紀念基金會將最高榮譽,頒發給勇於為自由奉獻的黎智英是正確的。願神祝福黎智英。」(Today, he sits in prison for his support of Democracy in Hong Kong & @VoCommunism rightly awarded him their Highest Honor for his Courageous Commitment to Freedom. God Bless Jimmy Lai.)

基金會主席:黎被囚證中共圖滅異見

基金會主席Andrew Bremberg致辭時表示,黎智英不惜讓自己和家人的生活面對極大風險,亦敢於發聲反對中共所犯的罪行和殘酷行為,並一直爭取香港人的自由,譴責中共在20世紀和21世紀對中國人作出的多項罪行。他指,頒獎當日,黎智英因參與2019年和2020年香港的民主運動入獄,並因一直主張言論自由和自由巿場,被中國政府視為威脅。

他又指,黎智英被囚一事,是中共意圖和有能力消滅異見人士的證據,香港人亦看到自由和生活方式正受到打壓,批評中共自香港回歸後,逐步削去香港的法治和自治,違反「一國兩制」的承諾。他呼籲國際社會必須繼續反對中共的殘酷行為,讓世界知道中共是何等不公義。

「我們一定要繼續合作,用各種方式確保香港這個自由的燈塔,以及如黎智英般的英雄,不會成為共產主義的俘虜。」(We must continue to work together, using every resource we can, to ensure that beacons of freedom like Hong Kong, and heroes like Jimmy Lai, do not fall captive to Communism.)

