【本報訊】本港12至15歲青少年今起可以接種復必泰疫苗，不少家長擔心子女打針後會引致心肌炎或過敏等嚴重副作用，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指，根據外國數據，每100萬名已打針的青少年，只有16人出現心肌炎，絕大部份很輕微，復原率近九成，並稱會與醫管局疫苗過敏安全診所商討，提供每日額外一至兩個診症名額，為12至15歲有過敏病史的青少年判斷是否適合打針。醫管局發言人指，正研究提供兒科敏感評估服務的建議，如落實安排會適時公佈。

孔繁毅昨日接受無綫節目《講清講楚》表示，根據藥廠研究，青少年在接種復必泰疫苗後，副作用與成年人相若，抗體水平會較成年人高出1.8倍，亦有可能維持更長時間。

針後勿做劇烈運動

外國數據顯示，每100萬名已打針的青少年，只有16人接種後24至48小時出現輕微心肌炎，且屬短暫反應，休息一星期後，復原率近九成。孔稱，若青少年打針後出現異常情況，尤其是心肌炎，委員會將密切監察及即時公佈個案。他提醒青少年打針後要多休息，不要做劇烈運動，一星期之內不應參與比賽。

孔又透露，專家委員會將與疫苗過敏安全診所商討，為12至15歲有過敏病史的青少年提供額外每日一至兩個診症名額，判斷是否適合接種，「想分開一條隊畀兒童，如果佢有兩隻或以上藥物敏感，可做測試，等佢快啲發現，如果冇呢個敏感情況，可以快啲接種兩劑疫苗，有啲打完第一針先有敏感嘅情況，會轉介到敏感科門診。」

被問到能否降低科興接種年齡，孔重申需要第三期臨床數據作分析，再決定是否適合兒童接種，相信科興第四季會提供。

早前一名22歲港大醫科生接種復必泰後中風，孔稱曾探望該學生，指該學生現時行動自如，惟仍有輕微面癱及口齒不清，磁力共振顯示，該學生腦部血管有不正常情況，中風與疫苗無直接關係。

林奮強：市民錯誤評估風險

另外，醫管局成員林奮強昨於電台節目稱疫苗接種反應冷淡，形容港人如同玩「俄羅斯輪盤」，早晚會出事。

林奮強指出，一人受感染，可能影響過萬人，「星星之火可以好快燎原」。他批評市民錯誤評估疫苗風險，指參考美國疾病管制與預防中心分析，全球接種近六億劑疫苗，沒證據顯示接種導致死亡。他認為美國疾病管制與預防中心具公信力，反問「大家係咪認為自己比該中心聰明」，呼籲市民盡快接種。

此外，本港昨無確診個案，是繼上周五後再錄得零確診，也是連續六日沒有本地個案，另有少於五宗初步確診。「香港01」指早前染變種病毒的17歲少女有飼養一隻寵物龍貓，當局為牠做病毒檢測，結果呈陰性。衞生防護中心仍未能發現該少女的感染源頭。