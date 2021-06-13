【本報訊】6.12兩周年前夕被捕的本土組織「賢學思政」召集人王逸戰及發言人黃沅琳，分別被困於警署36和35小時，昨凌晨才獲准保釋離開。王昨指「欲加之罪何患無辭」，又被警方疲勞轟炸追問70條問題。二人均指以為涉國安法被捕甚至被控，誓言將來仍會竭盡所能發聲。

「我覺得嗰日佢拉我哋唔係為咗拘捕我哋，係為咗警告其他香港人。」王逸戰指罪名帽子扣之不完，上周五（11日）他先被指涉網上買賣軍火，被便衣警押上車迫問後帶返警署，後來涉罪改為跟他準備在6.12擺街站較脗合的涉嫌煽動他人及宣傳未經批准集結罪。

王指警方展示一系列從賢學思政fb和Ig截取的圖文片段逼供，「逐個post、逐個字眼問，有無煽動暴力，非法集結」，在疲勞轟炸下，他至少被問了70條問題，於律師陪同下全程以「冇嘢講」回應。

他稱當晚警方突然變臉，大打溫情牌，讓他在拘留室「要水有水，要毯有毯」，也得以唱歌自娛，還不時自言自語為自己打氣，他稱可能因「事件noise太大」，才獲反差對待。

手機電腦資料兩失

直至6.12晚上約11時，王終被通知能保釋，他笑言「嗰下個心先定落嚟，嗰刻都覺得自己幾懦弱」。黃亦補充，「之前都係當場拘捕，今次係第一次搜屋、錄影問口供，我心諗會唔會為咗阻止我哋，就求其告條國安法，嚟個馬拉松式還柙。」黃指6.12當晚突被轉去油麻地警署 ，「心諗死啦，𠵱家咁夜，夜晚6點先換倉，係咪真係冇得保釋呢」。二人一致認為警方拘捕是拖延時間，「唔想我哋出去，令香港人有個號召力」。

王又指自己太蠢，以為向警方提供手機密碼就能拿回手機，誰知最後手機和機內資料兩失。他一周內被捕三次，已被沒收三部手機和一部平板電腦。至於未來打算，王稱無論以個人或組織身份，一定竭盡所能發聲，「我哋唔需要拘泥喺擺街站，如果邊一種形式係最能夠喚醒香港人，或者最聚集到香港人，我哋一定會去做。」

另外，警方於6.12兩周年拘捕三名14歲至19歲男子，昨稱其中一名19歲被捕男子，已被暫控一項在公眾地方行為不檢罪，今早在九龍城裁判法院提堂。其餘兩男准保釋候查，7月中旬報到。