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【本報訊】12名港人因偷渡被囚深圳，其中包括張俊富在內的八人今年3月於內地刑滿返港，惟隨即被帶上法庭應訊。其友人日前探望張俊富後透露，對方表示還柙生活苦悶，又認為外界或難以了解還柙人士的想法，故與另外兩名12港人被告張銘裕和嚴文謙一同設立了Patreon收費頻道，分享他們的經歷或見聞。

收益全數歸家人

12名港人於去年8月23日涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，其後被扣押於深圳鹽田看守所，被控組織他人偷越邊境罪成的鄧棨然及喬映瑜仍於內地服刑，兩名未成年被告遭內地當局扣留百多日後被首先移交香港，至於另外八人於去年12月底因偷越邊境罪判囚七個月，今年3月於內地刑滿返港，當中黃偉然、郭子麟、張俊富、張銘裕和嚴文謙五人的案件同月在沙田裁判法院再提堂，至今還柙。

日前有友人探望張俊富後，在其授權facebook專頁發帖文指，張透露還柙生活苦悶，「牆外的人」很多時候都不明白還柙人士的想法，「有啲講極都唔明嘅感覺，不過都係冇辦法解決」，加上回港還柙已兩個月，但案件遲遲未開審，面對遙遙無期的還柙，只能希望天氣不要太熱，多下雨令他不要太辛苦。

該專頁亦發文指張俊富、張銘裕和嚴文謙日前共同開設名為「三粒星」的Patreon賬戶，並附上其親筆公開信給「親愛的同路人」，指將會定期透過該賬戶分享他們的經歷、畫作、創作，甚至有趣見聞，希望大家可從中了解到他們的心路歷程和部份想法，籲各同路人支持。「三粒星」訂閱費用將全數歸於三人的家人，用作三人日後生活所需。