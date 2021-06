英國劍橋大學沃爾森學院(Wolfson College)去年8月15日,表達對特首林鄭月娥承諾保障香港人權與言論自由的關注後,林鄭即主動退回名譽院士名銜作回應。

多名英國人權活動人士隨後再游說英國倫敦國王學院(King’s College London),要求該校褫奪律政司司長鄭若驊在該校的院士名銜。多間英國傳媒今日報道,鄭若驊去年8月遭美國財政部制裁後,倫敦國王學院決定至今仍保留鄭若驊的院士名銜,做法惹來英國下議院外交事務專責委員會成員批評。律政司發言人回覆《蘋果》查詢時表示,律政司司長鄭若驊對事件不作評論。

英國會議員嘲令人哭笑不得

英國《泰晤士報》(The Times)和《每日郵報》(Daily Mail)今日報道,英國保守黨議員Bob Seely去年已去信倫敦國王學院,要求該校取消鄭若驊的院士名銜,但鄭若驊去年8月被指有份破壞香港自治並限制香港公民的言論及集會自由,遭到美國財政部制裁後,至今仍獲該校保留院士名銜。

該報道引述身兼英國下議院外交事務專責委員會(The Foreign Affairs Select Committee)成員的Bob Seely質疑,倫敦國王學院竟然給予一個鎮壓香港民主權利,而遭美國制裁的人士榮譽,並說:「我不知道應該笑還是哭,如果我是一個外國學生,為何想要進入一間不尊重自身政治文化、言論自由和自由民主的大學? (I don’t know whether to laugh or cry. If I was a foreign student, why would I want to go to any university that didn’t respect its own political culture, freedom of speech or liberal democracy?) 」

一直聲援香港抗爭者的英國保守黨人權委員會委員Luke de Pulford,昨日則在Twitter指出,倫敦國王學院今年5月,決定維持鄭若驊的院士名銜。

另他在訪問中,批評該校有關做法是「虛偽」和「可恥」,「倫敦國王學院未有與香港站在一起,而是選擇去表揚打壓香港的人,是極為可恥的 (It is utterly shameful that, instead of standing with Hong Kong, Kings has chosen to celebrate its oppressors.)」

報道又指,倫敦國王學院未有回覆傳媒查詢。律政司發言人回覆《蘋果》查詢時表示,律政司司長鄭若驊對事件不作評論。

