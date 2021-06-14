英國劍橋大學沃爾森學院（Wolfson College）去年8月15日，表達對特首林鄭月娥承諾保障香港人權與言論自由的關注後，林鄭即主動退回名譽院士名銜作回應。

多名英國人權活動人士隨後再游說英國倫敦國王學院（King’s College London），要求該校褫奪律政司司長鄭若驊在該校的院士名銜。多間英國傳媒今日報道，鄭若驊去年8月遭美國財政部制裁後，倫敦國王學院決定至今仍保留鄭若驊的院士名銜，做法惹來英國下議院外交事務專責委員會成員批評。律政司發言人回覆《蘋果》查詢時表示，律政司司長鄭若驊對事件不作評論。

英國會議員嘲令人哭笑不得

英國《泰晤士報》（The Times）和《每日郵報》（Daily Mail）今日報道，英國保守黨議員Bob Seely去年已去信倫敦國王學院，要求該校取消鄭若驊的院士名銜，但鄭若驊去年8月被指有份破壞香港自治並限制香港公民的言論及集會自由，遭到美國財政部制裁後，至今仍獲該校保留院士名銜。

該報道引述身兼英國下議院外交事務專責委員會（The Foreign Affairs Select Committee）成員的Bob Seely質疑，倫敦國王學院竟然給予一個鎮壓香港民主權利，而遭美國制裁的人士榮譽，並說：「我不知道應該笑還是哭，如果我是一個外國學生，為何想要進入一間不尊重自身政治文化、言論自由和自由民主的大學？ (I don’t know whether to laugh or cry. If I was a foreign student, why would I want to go to any university that didn’t respect its own political culture, freedom of speech or liberal democracy?) 」

一直聲援香港抗爭者的英國保守黨人權委員會委員Luke de Pulford，昨日則在Twitter指出，倫敦國王學院今年5月，決定維持鄭若驊的院士名銜。

另他在訪問中，批評該校有關做法是「虛偽」和「可恥」，「倫敦國王學院未有與香港站在一起，而是選擇去表揚打壓香港的人，是極為可恥的 (It is utterly shameful that, instead of standing with Hong Kong, Kings has chosen to celebrate its oppressors.)」

報道又指，倫敦國王學院未有回覆傳媒查詢。律政司發言人回覆《蘋果》查詢時表示，律政司司長鄭若驊對事件不作評論。

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