任教通識科近30年，身兼教育專業人員協會理事的張銳輝日前決定提早退。有教育界中人指，其實今年除了多了學生退學隨父母移民，也多了教師辭職或提早退休，當中除了有人為了家庭與子女移民外，更多教師怕日後誤踩「紅線」，不但教席不保，甚至惹上官非，隨時連公積金也保不住。教育界中人表示，「好多老師都諗住教埋今年提早退休，如果遲吓政府真係要老師宣誓，走嘅老師仲多」。

該教育界人士說，他認識的教師「個個嘅學校都有老師辭職，由出名嘅名校到一般學校都有，其中一個老師同我講，由今會初到𠵱家，差不多有十幾個老師畀咗信辭職，出年唔教」。

為仔女居英 藍師也移民

他說現在走的大多數是較資深老師甚至科主任，走的亦非全是外間所謂的黃教師，「我識幾個都好藍嘅老師都辭職移民，原來佢哋仔女就快18歲，再唔用BNO『5+1』走，仔女就冇得跟埋父母走，所以係屋企人壓力下，為仔女都決定走」。

另一名老師說，不少50歲左右的資深老師，他們成長於上世紀80、90年代，「佢哋學嗰套、長年教嗰套，同𠵱家教育局要求嗰套已經唔同，亦好難教落去」，而且如通識科教師、教協副會長田方澤所說，現在新學科要求已不是有紅線，而是「紅海」，「好多老師再用以前方式教，真係唔知幾時誤踩『紅線』，冇教席事小，畀人告犯國安法事大，隨時連份公職金冇埋」。所以他估計未來會有更多資深教師提早退休，「你話咁走法唔影響教育質素？點會有人信。」

季陶

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