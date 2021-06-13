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星島集團易手，大股東何柱國完成賣盤後，上星期佢已經辭任公司主席，新董事會成員亦正式上任，高層管理人員都有變動，八方收到風，隨住「郭家」郭英成入主，會有新COO（營運總監）上場，呢位仁兄當年只係《星島》前線記者，今日重返舊公司，搖身一變爬過晒以往舊上司頭、包括總編輯黎廷瑤做話事人。

據知情人士報料，呢個新任COO叫蔡晉，有傳言因為財經界工作而認識郭家，近年先後任職由郭英成做主席嘅佳兆業集團傳媒及投資者關係部總經理同市場部總監，所以被委派入去睇住《星島》，拍住行政總裁蕭世和。

80後港漂兼政協心繫祖國

蔡晉生於江蘇泰興，係八十後「港漂」，佢只係三十幾歲，大學時先嚟香港入讀港大工商管理，之後再去咗浸大讀傳理系碩士，畢業後入行做傳媒，做過大台同《星島》嘅財經記者，之後去咗鳳凰衛視做財經主編。蔡晉之後走上「服務國家」之路，幾年前當選老家江蘇泰州市嘅政協，仲係江蘇泰州旅港同鄉會常務副會長兼秘書長，上年黨報就有報佢點喺香港積極組織捐款行動幫大陸抗疫。

家陣《星島》換咗老闆，蔡晉由以前基層員工變身極高層，以前高佢好多級嘅上司隨時要做佢下屬。有《星島》中人同八方講，印象中當年蔡晉好友善好nice，聽講會有唔少新人事新作風，包括認為《星島》以後要主力做財經丶地產同科技新聞，政治新聞唔再係主流，前老細何柱國嘅消息同大陸官員負面消息都要絕迹。至於最有機會博取到同事歡心新政，八方相信係佢要求飯堂減價，但承包商要考慮成本，估計會有一定壓力。

八方曾經嘗試搵《星島》高層求證，對方就話涉及公司內部情況，所以不便回覆！

李八方