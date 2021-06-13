【本報訊】港鐵屯馬綫本月27日通車，曾發現宋元古井文物的宋皇臺站昨日開放予市民參觀，但站內擺放文物的展櫃仍未開放，而B1出口的地板、牆壁更滲水。有市民指新站與其他車站分別不大，坦言對未能觀看文物感到失望。港鐵稱全日有逾3,000名市民參觀宋皇臺站。

宋皇臺站內將設置展櫃，供古蹟辦展示地盤工程時所發掘逾400件出土文物，但昨日展櫃仍然圍封，到來參觀的市民未能一睹文物的風彩。港鐵早前稱最快通車日可完成設置，有望展出部份文物。

參加者未見古井感失望

居住荃灣的卓太與家人昨早參觀車站，她指胞姐居住九龍城，新站啟用後可乘屯馬綫直接前來，比乘搭小巴方便，「時間短咗15分鐘」。卓太參觀後認為站內設施與其他車站分別不大，對未能在站內觀看古井、文物感到失望，「老人家都係咁問個古井喺邊，話冇嘢睇，得啲圖」。

鐵路迷、居住石門的小六黃同學與家人一同參觀車站，同樣對未能觀看文物感到失望，「冇我想像中咁多（文物）」。他希望古井等文物可盡快展出，直言此站正式開放後，會再來此站觀賞。

除文物「消失」外，站內硬件亦有甩漏。真善美邨B1出口的地板、牆壁滲水，職員須用地拖抹地，部份位置要圍封。港鐵職員解釋，因出口外的地下隧道與港鐵站內的有溫度差距，導致「倒汗水」出現，已派職員加緊清理，並已加設流動式風機吹乾地面。大專生彭同學認為月台其中一幅牆用藍黑色作底色，配以黑色字體，出現黐底情況，難以分辨「宋皇臺」三字，笑言：「考驗下你嗰眼界去到邊。」

九龍城居民蔡先生稱車站B出口至車站大堂的連接隧道距離較遠，感覺如香港大學站內隧道的設計，需步行較長時間。宋皇臺站目前連接北帝街的C出口，因考古工作，該出口仍未完成走線設計，即車站獨欠C出口。他表示，欣榮花園、翔龍灣、土瓜灣十三街等附近居民因未有C出口，較為不便，「兩個新車站距離嗰邊（九龍城碼頭附近）都有15、20分鐘路程。」他續說，新車站落成後，巴士班次將縮減，估計對居民影響大。

居住何文田的中六關同學同樣認為B出口南角道往車站大堂的步行距離較遠，「老人家嚟講就唔係咁好，佢哋就要行耐啲」。對於昨日仍未能觀賞站內出土文物展櫃，他稱希望可盡快展出，「遲到好過冇到」。