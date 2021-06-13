【本報訊】「香港行跡」發起人James與女友Ebee今年到西高山、龍虎山一帶行山「尋寶」，發掘到至少五塊坊間未有記錄的軍部界石。古蹟辦指初步認為整批軍部界石與龍虎山松林炮台有關，但暫不會對界石等項目評級。

兩人最初在山上找到古蹟辦已記錄的4號及6號軍部界石，上面刻有「WD」字樣，即War Department，其後根據1922年的舊地圖、政府檔案處的文件等，逐一尋找其餘軍部界石，包括現已「躺平」的7號界石。7號界石位於盧吉道與夏力道交界的涼亭休憩公園旁的一條古道，驟眼看該界石與一般石級無異。

兩人每次行山都會帶齊裝備，每找到一塊界石都會為其定位，至今已找到五塊網上未有紀錄的界石，分別為2、3、5、7、26號界石。

Ebee希望保育界石，「古物係屬於香港人、屬於大家。唔係話要淨係你搵到定我搵到，而係大家可以一齊去做、一齊幫手，每個人識嘅範疇都唔同」。

古蹟辦：暫不評級

香港歷史研究社理事長李澤恩估計該批軍部界石有過百年歷史。古諮會前成員高添強指，界石並非罕見，又指古蹟辦人手有限，應先聚焦研究其他項目。

古蹟辦回覆本報查詢時指，初步認為整批軍部界石與現為二級歷史建築的松林炮台有關，但界碑、界石、古道等納入「不屬於一般建築物／構築物涵蓋類別」名單，暫時不會進行評級。古蹟辦又指若研究界碑、界石後發現具文物價值，會納入「政府文物地點」名單。

中西區關注組召集人羅雅寧批評現時評級機制有漏洞，凡不屬構築物均不列入評級類別，「好似之前深水埗主教山配水庫就被誤當為水缸，不獲評級，差啲被拆」。她促請當局全面檢討評級機制。