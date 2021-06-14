患有吞嚥困難的長者往往抗拒進食一式一樣的糊餐，有機構推廣軟餐，利用模具塑造各種食物造型，希望藉此增加長者食慾，確保身體吸收足夠營養。

糊餐是將食物煮熟，然後打成糊狀供長者進食，但食物的賣相不討好，不少長者都不愛食用。香港聖公會安老院舍外展專業服務最近就趁端午節教授製作軟餐糭，先把平常包糉的饀料如豬肉、蛋黃等，混入高湯及塑形粉攪拌，再倒入造型模蒸熟，而糭身亦一樣以綠豆及白米混合高湯和塑形粉一起攪拌成糊，然後再將饀料及已打成糊的糭身包入糭葉再蒸熟，期望進食有困難的長者，也能感受到節日氣氛。

丘太特意參加活動，為現時居住在安老院、患有腦退化症的丈夫包糭，希望他可以回憶以前的味道。丘太以電腦「隔空送糭」，看見丈夫感受到有糭食而快樂，她亦感到好開心，並表示希望以後可以再製作客家菜軟餐給丈夫享用。

另一名參加者劉太，丈夫因患有腦退化症要住安老院。劉太表示院舍食物、味道統一，丈夫不適應，希望今天學習製作軟餐，日後可以自行做各種軟餐給丈夫享用。

言語治療師湯迪生表示，長者家人往往憂慮親人抗拒「糊飯爛飯」而偷帶食品給親人，但這些行為大大增加患者的進食風險，嚴重時或會引致吸入性肺炎。

政府在本年度《財政預算案》提出撥出7,500萬資助安老服務單位提供軟餐，但私營安老院卻未獲支援。香港聖公會安老院舍外展專業服務計劃（九龍中）服務總監陳美月表示，有10至20%服務使用者需要食用特別餐（糊餐／軟餐），製作軟餐需要大量人手及時間，對於私營安老院舍來説是一個大負擔，她希望政府可將私營安老院舍亦納入資助範圍。

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