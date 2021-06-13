去年疫情肆虐，捐血量下跌一成，首次捐血者跌幅更達四成，近日變種病毒肆虐，捐血人數再呈下降迹象。香港紅十字會表示，捐血站防疫措施齊全，呼籲市民毋須擔心，踴躍捐血。

今日（14日）是世界捐血日，紅十字會今年以「捐血讓世界繼續跳動」，呼應疫情下捐血量下跌問題。紅十字會指，2020年有超過12萬人捐血，提供超過42萬臨床血製品，受疫情影響下，整體捐血量下跌10%，首次捐血者由前年的3萬多人，下降至去年的1.8萬多人，跌幅近40%，其中16歲首次捐血者大幅下降近六成，相信與中學長期停課，令紅十字會無法安排到校捐血站有關。

香港紅十字會輸血服務中心血液收集及招募部主管梁雅詩醫生表示，紅十字會去年曾宣告多次血量告急，血庫存量曾低至僅能維持3至4日，強調若臨床血製品不夠應付醫院每日需要，病人只能用其他方法，如打鐵針，食鐵丸補救。

梁醫生補充，雖然現時血庫量較穩定，但留意到因為變種病毒陰霾下，少了市民捐血。梁強調，捐血站做足安全措施，定期消毒，籲市民毋須擔心，鼓勵市民踴躍捐血。

生產前經歷胎盤前置，接受過多次輸血的兩子之母黎女士憶述，去年底因胎盤前置令子宮大量出血，猶如「來回地獄又折返人間」。她早在懷孕第二期，驗出有胎盤前置問題，整個孕期擔驚受怕，最終在36周見紅，急需開刀產子。

手術後，黎女士被送往深切治療部，因子宮內有積血，前後做了3次手術，其中一次手術期間，因失血過多，共輸了3包血，但當時醫生表示血庫量極低，之後只能注射鐵針，令身體自行製造血液。今次驚險的經歷令黎女士體會捐血的重要性，她亦為之前沒有捐血而感到慚愧，指捐血「有意義過做義工，救返我條命」。黎女士丈夫羅先生形容妻子經歷「死過翻生」，今次分享會後羅先生亦身體力行，立刻捐血。

伊利沙伯醫院婦產科醫生陳敏暄表示，胎盤前置在婦產科很常見。此外，懷孖胎、子宮收縮乏力的孕婦出血風險都較大，因此婦產科血液需求量龐大。她自己自18歲捐血，工作時見很多孕婦需要輸血，亦深明捐血極之緊要。

紅十字會向來均會表揚捐血達25次或以上人士，但今年因疫情影響，無法舉辦嘉許禮。其中瑪麗醫院腫瘤科醫生區樂詩捐血達26次，她向傳媒分享，自己自16歲已養成捐血習慣，後來成為醫科生後，多次親歷病人急需輸血，而且癌症病人有很多情況都需要輸血，認為自己作為醫護，更應以身作則，更形容自己捐血「上癮」。

梁雅詩指，上年因疫情嚴峻，捐血人數下降，紅十字會亦有在醫院設立流動捐血站，呼籲醫護人員捐血。區醫生當時亦有和同事響應活動。

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