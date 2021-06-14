香港青年協會「青年創研庫」今（14日）公佈有關「促進公務員隊伍的人才發展」研究報告。研究顯示，約63%青年受訪者對投身公務員不感興趣，當中原因包括「政治壓力大」、「不想作宣誓或簽署聲明」及「不想加入現屆政府」。青年創研庫成員分析指出，研究結果反映受訪青年對加入公務員沒興趣，公務員隊伍人才流失問題浮現，亦反映社會對政府缺乏信任，公務員隊伍士氣低落。

青協在4月22日至26日期間，訪問527名18至34歲的青年，當中有14位是現職公務員。在513位非公務員的受訪者中，62.8%表示不想做公務員，只有23%表示想做公務員。在不想擔任公務員的受訪者中，31.4%認為工作沉悶，30.1%認為政治壓力大，也有29.5%稱不想作宣誓或簽署聲明，另有28.3%指不想加入現屆政府。

惟對比2016年青協的同項調查中，當時只有50.2%受訪者表示不想投身公務員，但想投身的則有45.3%，當時的數據差距較為接近。

受訪青年對政府嚴重缺乏信任

在今次調查中，92.3%受訪者認同公務員人才培育對香港重要。對於「市民對政府缺乏信任」、「社會分化」及「未能吸納人才」的嚴重平均分別為7.97分、6.96分及6.42分，分數全部高於一般水平。

調查亦顯示，52.3%受訪者認同公務員體系是培育人才的有效平台，分別有過半數認為公務員需要具備體察民情、協作溝通等能力。

青協：公務員隊伍人才流失問題浮現

青年創研庫「管治」組別成員潘子鋒指，研究結果反映受訪青年對加入公務員沒興趣，公務員隊伍人才流失問題浮現，亦反映社會對政府缺乏信任，公務員隊伍士氣低落。他建議，政府開拓公務員隊伍人才物色渠道，亦可積極考慮擴大實習生人選推薦機構範圍。他亦提議，制訂公務員隊伍培育發展框架，從社會、國家及世界層面入手，提升公務員團隊掌握社會他另建議，擴闊與大專院校協作空間，以及加強推廣公務員行業的公共服務精神。

潘又指，現時投考公務員的競爭仍大，流失情況未算嚴重，只存在隱憂，社會環境或工作性質等原因僅屬一籃子因素，故難以單一提出建議，認為政府現階段更應激發公務員士氣，提升公務員專業形象及加強培訓。

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