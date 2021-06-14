本年端午節，疫情導致多個龍舟活動取消。於大澳，有三個漁業行會「扒艇行」、「合心堂」及「鮮魚行」自發舉辦「大澳端午龍舟遊涌」，透過「採青」、「接神」等儀式，祈求社區風調雨順、驅瘟逐疫等。有三代傳承的「扒艇行」會員相信大澳端午龍舟遊涌不會失傳，也有大澳居民希望年輕人能更熟悉這個傳統習俗，並傳承其文化。

上一代年紀大 盼新血接手

今日的儀式有「採青」、「接神」、「遊涌」及「送神」，首先把從山上新鮮摘下的青草放在船隻的龍頭，再到楊侯廟、洪聖廟、關帝廟及天后廟「接神」，進行龍舟遊涌，借助神明力量驅瘟逐疫、超渡亡魂，祈求風調雨順。最後則把神明送回廟內。

大澳居民、同為「扒艇行」會員的陳先生到寺廟「接神」，將代表菩薩的小神像接返龍舟會的「龍躉」予人供奉。陳先生指「扒艇行」的會員從爺爺一代傳承到他手上，「家家戶戶都係咁㗎啦，嗰啲會員都係咁傳落嚟㗎啦」。大澳端午龍舟遊涌作為非物質文化遺產，陳先生不擔心這個傳統習俗會後繼無人，「本身有好多後生會員走咗去扒龍船㗎嘛，應該唔會失傳」。

齊先生認為龍舟遊涌需要包裝得好及推廣，才能將這個傳統活動傳承下去。

包包與阿桐的朋友今年到大澳扒龍舟，她們特意到場支持。包包指「呢度有好多（龍舟）隊都係本地、大澳村嘅人嚟，朋友係幫手扒，聯誼吓咁」。而自己也有扒龍舟的經驗，往年都會到舉辦扒龍舟比賽的地方觀賽，若明年其他地方能順利舉辦扒龍舟比賽，自己也有可能會下場參與。被問到會否擔心這個傳統活動會失傳，包包認為「我諗佢哋會有下一代接手嘅」。

范小姐的父親是「扒艇行」成員，負責「接神」及扒龍舟，每一年都會帶女兒到場觀看龍舟遊涌及幫父親拍照，「端午節龍舟，有啲氣氛，同埋同啲屋企人支持吓、加油吓」。范小姐指每年都會有很多大澳人及遊客到場觀看龍舟遊涌，但近兩年因疫情關係，遊客數量大減。

范小姐擔心龍舟遊涌會失傳，直言「都怕㗎，因為佢哋好多年紀都大，希望啲後生可以繼承到。但其實見佢哋（年輕會員）都好團結，都願意嘅」，希望年輕人可以更熟悉及順利接手龍舟遊涌的流程，以免這個傳統習俗在日後失傳。

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