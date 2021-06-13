【本報訊】新成立的「本土青年意志」為紀念反送中運動兩周年，日前在深水埗舉行一連13日義賣活動，繼開幕不足兩日便被食環署「踩場」後，昨有警員聲稱接到舉報，指場內展示煽動字句到場調查，最終未有發現。本土青年意志召集人羅子維估計，類似投訴將陸續有來，不排除有人製造白色恐怖施加壓力，進一步收縮公民社會絕無僅有的表達自由權利。

本土青年意志本月9日至21日在深水埗大南街Parallel Space舉行義賣活動。該組織在社交平台透露，昨午約3時，警員到場向活動負責人查問，並登記其個人資料，逗留約15分鐘後離開。在現場的召集人羅子維稱，昨午三至四名警員到場，聲稱收到舉報場內展示煽動暴力字句，在場巡視後未有發現，事後帶他到樓下，抄下其個人資料便離開。

食環曾「踩場」指違例

羅直言，舉辦活動前已有心理準備會遇到不同打壓，尤其現時只要有一個人投訴，執法部門便會「做嘢」，不排除有人透過製造白色恐怖施加壓力，更進一步收縮公民社會絕無僅有的表達自由權利。雖然昨日事件暫告一段落，但他估計類似情況陸續有來。日前食環署指他們活動涉違反公眾娛樂場所條例，調查工作仍在進行，不排除當局稍後有進一步行動。

警方稱，昨接獲一名男子報案，指大南街一店舖展示的字句及標語，涉違法及對途人造成滋擾，深水埗分區人員接報到場，經初步調查後，案件不涉刑事列雜項。