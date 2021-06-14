由中華書局出版，簡介指明對象為中學生但並非教科書的《速讀香港史》，作者為樹仁大學歷史系助理教授周子峰。該書將2019年反修例運動稱為「修例事件」，僅佔全書3頁，當中提到逾百人兩度嘗試衝入立法會、大量示威者清晨到金鐘堵路及衝擊警方防線，但隻字不提警方開槍、發射催淚彈等驅散行動。

至於元朗7.21事件，書中指有媒體將事件定性為「警黑勾結」：「成功地將社會輿論焦點從『中聯辦遇襲』轉移到『無辜市民被黑社會襲擊，警察與黑社會勾結而袖手旁觀』的論述」。民主黨主席羅健熙批評，書中以建制喉舌一貫「以抹黑、煽動、外國勢力等」字眼描述香港歷史，「作為歷史學者面對歷史都咁唔誠實，我相信係唔會從歷史入面得到任何教訓。」

根據《速讀香港史》作者簡介，作者周子峰於香港出生，在浸會大學獲頒博士學位，現為香港樹仁大學歷史系助理教授，研究範圍為中國近代社會經濟史、中國當代史及福建地方史。反修例運動爆發後，一個疑似由周管理的Facebook賬戶多次分享幫港出聲、《HKG報》等建制媒體的報道。2016年立法會宣誓風波後，該賬戶更以「fxxk you」、「bitch」等字眼辱罵時任立法會議員游蕙禎。

指傳媒鼓動7.21「警黑勾結」論述圖轉視線

該書將2019年反修例運動稱為「修例事件」，僅佔全書3頁，當中提到2019年6月9日的反修例遊行後，少數示威者拒絕散去，到凌晨逾百人兩度嘗試衝入立法會，與警方衝突。又指6.12當日，大量示威者清晨到金鐘堵路，下午再衝擊警方防線，指「有示威者以鐵枝刺向警員」，但隻字不提警方開槍、發射催淚彈等驅散行動。

至於元朗7.21事件，書中指民主黨林卓廷與反修例支持者當晚「乘輕鐵」到元朗站，與身穿白衣的人衝突；又指事後有媒體將事件定性為「警黑勾結」，並「成功地將社會輿論焦點從『中聯辦遇襲』轉移到『無辜市民被黑社會襲擊，警察與黑社會勾結而袖手旁觀』的論述」。

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羅健熙批作者：嘗試改寫扭轉事實 十分不應該

對於書中提及19年6月9日的反修例遊行後，少數示威者拒絕散去，到凌晨逾百人兩度嘗試衝入立法會，與警方衝突。民主黨主席羅健熙指出，反修例運動是政府強推《逃犯條例》修訂，社會有強烈反應，要求政府收回，但政府不肯而引發的嚴重衝突，他批評作者以嘗試改寫扭轉事實，是十分不應該。

至於元朗7.21事件，羅健熙指，事件是香港人的創傷，當日港人透過直播目睹親身經歷的事件，「無論如何扭曲改寫，嘗試洗白，都無法將香港人心目中的記憶抹去，因為事件太深刻」。他指一個正常香港人都會自行得出結論，「不需傳媒幫我哋去得出結論」。

他又指，「普通市民無端俾人打，冇警察出現，情緒反應，仍選擇無視，想透過改寫事情達到效果，我覺得不會成功」。

該書亦提及去年訂立的「港版國安法」，指中央政府目睹香港形勢日漸失控，「部份示威者幕後亦涉嫌得到境外勢力財政與物資的支援」，故立法維持對香港的治權。羅健熙指出，自2014年雨傘運動起，建制派已不斷聲稱有外國勢力及外國資金介入，「你有乜證據話有外國勢力同有資金介入咗，你咪話畀大家知，而唔係不停咁講，但實際上又攞唔到」。

他稱2019年衝突場面是香港從未見過，問題癥結是源於政府並無回應市民和平合理的訴求。

批以建制口吻描述香港歷史：作為歷史學者咁唔誠實

羅健熙批評，書中以建制喉舌一貫「以抹黑、煽動、外國勢力等」字眼描述香港歷史，「作為歷史學者面對歷史都咁唔誠實，我相信係唔會從歷史入面得到任何教訓」。

元朗7.21事件傷者、《元朗黑夜—我的記憶和眾人的記憶》作者柳俊江則表示，不清楚此書的具體目的，但已預料到會有此類「文宣」出現。他續表示，此書對7.21當晚的描述迴避了當日的前因後果與當中的時空脈絡；而其著作則完整地記述整件事的來龍去脈，讀者相信與否屬個人判斷。

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